Rossi, Marquez'in belgeselinde yer alma teklifini kabul etmemiş

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Amazon Prime Video tarafından hazırlanan "Marc Marquez: All In" belgeseli, Marquez'in kariyerindeki önemli noktaları ele alıyor.

Belgeselde Marquez'i yakından tanıyan Jorge Lorenzo ve Dani Pedrosa gibi isimleri de görüyoruz. Lorenzo ve Pedrosa, belgeselin belli başlı bölümlerinde Marquez'le olan inişli çıkışlı ilişkileri hakkında yorumlarda bulunuyorlar.

Belgeselde elbette Rossi-Marquez rekabetine de değiniliyor. İspanyol sürücü, belgeselde Rossi ile yaşadığı meşhur kazalarından ve ilişkilerinden belki de hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde bahsediyor.

Lorenzo ve Pedrosa, kendileriyle alakalı bölümlerde yer alarak yorumlarda bulunuyorlar. Ancak Marquez-Rossi rekabetinin anlatıldığı bölümlerde Rossi'yi belgeselde görmüyoruz. Bunun nedeni ise Rossi'nin belgeselde olmayı ve Marquez'le olan ilişkisi hakkında konuşmayı reddetmesi.

Belgeselin yönetmeni Jaime Perez, Revelo'ya verdiği demeçlerde şunları söylüyor: "Marc Marquez hakkında bir belgesel yaptık ama Lorenzo ve Pedrosa ile ilgili olaylar hakkında da konuştuk. Hem Lorenzo hem de Pedrosa, Marc'la yaşadıkları konusunda güçlü şeyler söylediler."

"Hem Pedrosa'ya hem de Lorenzo'ya gittik ve durumu anlattık, belgeselde olup olmak istemediklerini sorduk. Pedrosa ve Lorenzo belgeselde olmayı kabul ettiler. Aynı teklifi Rossi'yi de yaptık, o kabul etmedi."

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing kazası Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Perez, Marquez'in kariyerini anlatan bu proje hakkında ise şu açıklamalarda bulundu: "Bu türden herhangi bir ürünün ve belgeselin; halkı kahramanlara, Olympus'ta olanlara yaklaştırdığına ve onların insan olduğunu gösterdiğine inanıyorum."

"Bu proje, Marc Marquez'in sadece bir yarışçı olarak değil, bir birey olarak anlatıldığı bir belgesel serisi."

"Bu şekilde, büyük yıldızları insanlaştırarak, muhtemelen bütün MotoGP sezonunu izlemeyi düşünmeyen diğer seyircilerin de ilgisini çekmeyi başardık."

"Belgesel yapma fikri Marquez'den geldi. Marquez; yaşının, olgunluğunun ve kişisel durumunun onu kendine ait bir şey çekmeye, kaydetmeye hazır hale getirdiği bir dönemde olduğunu düşünüyordu."

"Yaptığımız belgesel türündeki ürünlerden haberdar oldu, bunlar hoşuna giden çalışmalardı ve bu projeye yönelmemizi istedi."