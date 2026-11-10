MotoGP

Rossi: “Marquez benim kaybetmemi istedi ve bunu başardı”

Valentino Rossi, 2015 MotoGP sezonunun tartışmalı finalini bir kez daha gündeme getirdi. Jorge Lorenzo’nun şampiyonluğuyla sonuçlanan sezonu hâlâ unutamadığını söyleyen İtalyan efsane, Marc Marquez’in kendisini şampiyonluktan etmek için mücadele ettiğine inandığını belirtti.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 06:46

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Valentino Rossi, VR46 Racing Team Owner

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Fabio Fazio’nun sunduğu Che Tempo Che Fa programına konuk olarak yeni otobiyografisi La mia storia’yi tanıttı. Dokuz kez dünya şampiyonu olan Rossi, kitap ve kariyeri üzerine konuşurken MotoGP tarihinin en tartışmalı sezonlarından biri olan 2015’e de değindi.

Rossi, o sezon şampiyonluk mücadelesini kendisi ile Yamaha takım arkadaşı Jorge Lorenzo arasında gördüğünü, Marc Marquez’in ise şampiyonluk şansı bulunmamasına rağmen kendisini engellemeye çalıştığını savundu.

İtalyan sürücü şöyle dedi: “Sporda bir sınır olmalı mı? Kesinlikle. Herkesin kendi sınırı var; kimisinin daha düşük, kimisinin daha yüksek. Ancak 2015'te yaşananlar çok daha akıl almaz ve hâlâ beni çok fazla öfkelendiriyor. Çünkü Marquez aslında şampiyonluk için mücadele etmiyordu. Şampiyonluk için mücadele eden ben ve Lorenzo'yduk. O ise sadece benim kaybetmem için mücadele ediyordu. Sonunda da bunu başardı.”

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

2015 sezonunun kendisinde bıraktığı etkinin hâlâ devam ettiğini belirten Rossi, o yıl kaybettiği şampiyonluğun diğer başarılarından daha fazla aklında kaldığını itiraf etti.

“Bu, geçip giden bir şey değil. Hâlâ canımı yakıyor. Üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti ancak o sezonu düşündüğümde hissettiklerim, Valencia'daki o akşam hissettiklerimle aynı."

"Bazen aynaya bakıp kendime, 'Hadi, kaybettiğin tek şampiyonluğa odaklanma, kazandığın diğer şampiyonlukları düşün' diyorum. Ama spor böyle. Kazandıklarından ziyade kaybettiklerin çok daha fazla acı veriyor.”

2015 MotoGP sezonunun son yarışında Valencia'da üçüncü olan Lorenzo şampiyonluğa ulaşırken Rossi yarışı dördüncü sırada tamamlamıştı.

Sezonu beş puan geride ikinci bitiren Rossi, Malezya Grand Prix'sinde Marquez ile yaşadığı temasın ardından aldığı grid cezası nedeniyle Valencia'da son sıradan start almak zorunda kalmıştı.

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- Motorsport.com Ekibi

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