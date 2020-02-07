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MotoGP / Son dakika

Rossi, Lorenzo'nun Yamaha'ya gelmesi için zorlamış

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Rossi, Lorenzo'nun Yamaha'ya gelmesi için zorlamış
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
7 Şub 2020 09:05

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, Yamaha’nın Jorge Lorenzo ile anlaşması için Japon üreticiyi “çokça zorladığını” söyledi.

Yamaha’da geçirdiği dokuz sezonda üç şampiyonluk yakalayan Lorenzo, geçtiğimiz senenin sonunda emekli oldu ve test sürücüsü olarak Iwata merkezli üreticiye geri döndü.

Sepang’daki shakedown testinde M1 motosikletini süren İspanyol sürücü, Yamaha’nın hâlâ kendi sürüş tarzı için ideal olduğunu söylemişti.

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Rossi ve Lorenzo’nun, Yamaha’da takım arkadaşıyken zorlu bir ilişkiye sahip oldukları biliniyordu. Ancak İtalyan sürücü, takımın Lorenzo’nun geri bildirimlerini kullanabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Rossi, “Bence Jorge, bizim için mükemmel. Lin Jarvis’i (takım patronu) ve Yamaha’yı, Jorge ile konuşmaları için çok zorladım. Bence bu akıllıca bir karar.”

“Belki bazılarının şüpheleri vardı, çünkü Jorge geçen senenin sonlarında Honda’da sorunlar yaşadı. Ancak onlara, Jorge’nin M1 ile bir gün sürüş yapmasının yeterli olduğunu ve rekabetçi olabileceğini söyledim ve durum da ilk günde bu şekilde oldu.”

“Ve bizim için bu önemli, çünkü şu anda modern MotoGP’de veri sağlayan iyi bir test ekibine sahip olmak çok önemli. Ancak güçlü ve hızlı olabilen ve fabrika sürücüleriyle aynı tur zamanlarını yapabilen bir sürücüye ihtiyacınız var.”

“Bunun, motosikleti daha kısa sürede geliştirmek için bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Rossi’nin takım arkadaşı Maverick Vinales de Lorenzo’nun takıma katılmasından memnun olduğunu ve M1 motosikletinde şampiyonluklar yaşamış bir İspanyol’la çalışma şansından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Lorenzo hakkında konuşan Vinales, “Bu benim için önemli, çünkü aynı yerdeyiz, aynı dili konuşuyoruz ve ayrıca özelliklerimiz de birbirine çok benzer. Onunla çalışmanın çok daha kolay olduğunu düşünüyorum.”

“Ve ayrıca bu motosikletle dünya şampiyonu oldu, dünya şampiyonu olmak için nelerin yapılması gerektiğini biliyor. Takıma katıldığım zamandan bu yana (2017) şampiyonluk kazanabilecek kadar rekabetçi değildik. Bu yüzden Jorge’nin takımı desteklemesi ve dünya şampiyonu olunması için nelerin yapılması gerektiğini anlaması fırsatına sahibiz.”

“Ayrıca motosikletin gelişimi için de Jorge’nin Yamaha’yı sürdüğü günler, bizim için en iyi günler olacak. Neyi geliştirmemiz gerektiğini çok iyi bilecek.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Jorge Lorenzo Şimdi al , Maverick Viñales Şimdi al , Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Valentin Khorounzhiy

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