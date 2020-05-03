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MotoGP / Son dakika

Rossi, Lorenzo'nun Honda dönemini kendisinin Ducati dönemine benzetti

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Rossi, Lorenzo'nun Honda dönemini kendisinin Ducati dönemine benzetti
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
3 May 2020 06:21

Valentino Rossi, eski takım arkadaşı Jorge Lorenzo'nun 2019'da Honda'da geçirdiği felaket sezonu, kendisinin Ducati'de geçirdiği iki sezona benzetti.

Geçen sene Repsol Honda takımına geçiş yapan Lorenzo, bir türlü istediği performansı bulamamasının ardından sezon sonunda spordan ayrılma kararı almıştı. Honda ile yollarını ayıran Lorenzo, ardından Yamaha'nın resmi test pilotu oldu.

3 kez MotoGP şampiyonu olan Lorenzo'nun Katalan GP'de özel izinle yarışması planlanıyordu ancak o yarış, diğer birçok yarış gibi koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Sezon öncesi testlerde Yamaha M1'i süren Lorenzı, tam zamanlı dönüşün mümkün olabileceğini ancak yine de emekliliğinden % 98 emin olduğunu söyledi.

Lorenzo'yu değerlendiren Rossi, "Jorge'nin Ducati'deki özellikle de geçen sene Honda'daki dönemi bana, benim 2011 ve 2012'de Ducati ile geçirdiğim iki çok zor sezonu hatırlatıyor. Orada motosiklette asla iyi hissetmedim ve kötü sonuçlar aldım."

"Her ne zaman biraz zorlasam, kaza yapıyordum. Oradaki sezonlarım içerisinde birçok kez kaza yaptım ve her zaman hislerimi kaybettim. O şekilde hissettiğinizde, 'Yeter artık. Evde oturmanın zamanı' diye düşünüyorsunuz."

"Ancak Jorge M1'e bindiğinde, daha ilk günden tekrar iyi hislere sahip oldu. Zorladı ve zorladıkça kaza yapmadı."

"Bu yüzden gelecekte Yamaha ile dönebilir ancak yeteri kadar motivasyona sahip mi bilmiyorum." dedi.

Lorenz, 2008'de Yamaha ile MotoGP'ye girmiş ve 9 sezon onların adına yarışmıştı. İspanyol sürücü, MotoGP'deki 47 zaferinin 44'ünü ve 3 şampiyonluğunu Yamaha ile kazandı.

Rossi, 2021'de Yamaha fabrika takımındaki yerini kaybetti ancak devam etmek isterse Petronas SRT'de fabrika motosikletiyle devam etme hakkına sahip olacak.

Son dönemde Petronas'ta Rossi ve Lorenzo ikilisinin yeniden takım arkadaşı olabileceği iddiası gündeme geldi.

Bu ihtimal sorulduğunda Rossi, "Sanırım Franco Morbidelli bu fikirden pek mutlu olmayacaktır. Büyük bir sorun olur çünkü Franco geçen sene iyiydi ancak Quartararo daha iyiydi."

"Ancak kış testlerinde Franco çok hızlıydı, bu yüzden takımdaki yerini korumak için çok zorlayacaktır."

"Lorenzo nasıl karar verir bilmiyorum. Belki Yamaha 5 motosikletle yarışır!" şeklinde cevap verdi.

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Seri MotoGP
Pilotlar Jorge Lorenzo Şimdi al , Valentino Rossi Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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