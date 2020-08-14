Rossi: "KTM, 2020'de şampiyonluk için yarışabilir"

Çaylak sürücü Binder, Geçen Pazar günü Brno'da yapılan yarışı 5.2 saniye farkla kazanmayı başardı ve hem kendisinin hem de KTM'nin MotoGP'deki ilk zaferini elde etti.

İlk iki yarışta da güçlü bir performans gösteren Binder, şu anda şampiyonada Fabio Quartararo'un 31 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor ve KTM de üreticiler şampiyonasında Yamaha'nın sadece 26 puan arkasında.

Marc Marquez'in sakatlığı nedeniyle yarışamadığı düşünüldüğünde Valentino Rossi, KTM'nin 2020'de şampiyonluk için yarışabileceğini düşünüyor.

Rossi, "Evet, neden olmasın, çünkü geçen yıla göre kaydettikleri gelişim etkileyici. KTM, MotoGP programı için büyük çaba harcıyor."

“Jerez'de zaten rekabetçilerdi ve Brno'da Pol [Espargaro] yarış dışı kalmasaydı bence birinci ve ikinci olabilirlerdi."

“Çok güçlüler, belki de burada favoriler çünkü zaten geçen yıl, örneğin Miguel [Oliveira] çok iyi bir yarış çıkardı."

"Mükemmel durumda olan ve güçlü şekilde süren minimum üç sürücüleri var. Yani kesin olarak şampiyonluk için savaşabilirler." dedi.

Şu anki şampiyona lideri Quartararo da benzer görüşte.

KTM'nin şampiyonluk adayı olup olmadığı sorusuna Quartararo, "Evet, tabii ki."

"Bu, sadece Brad’in galibiyetinden gelen bir şey değil. Jerez’e bakarsanız, Miguel beşinci sıradaydı, gerçekten hızlıydı ve ayrıca burada, iki yarış yapacağımız Avusturya'da bazı testler yaptılar."

"Sonra da Misano'da, yani iki yarışımızın daha yapılacağı yerde testler yaptılar."

“Her şeyden önce motosikletin gerçekten iyi çalıştığını düşünüyorum, ancak sonraki dört yarışın yapılacağı yerlerde motosikletle bazı turlar attılar. Bence sürücülerin potansiyeli de gerçekten çok yüksek."

"Bu yüzden şampiyonada ve sonraki tüm yarışlarda gerçekten iyi bir konumda yer alacaklarını düşünüyorum." yanıtını verdi.