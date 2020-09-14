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MotoGP / San Marino GP / Son dakika

Rossi: "Koynumda yılan beslemişim!"

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Rossi: "Koynumda yılan beslemişim!"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Valentino Rossi, kendi evindeki San Marino GP'de kurmuş olduğu VR46 Akademi'de yer alan öğrencilerinin ilk iki sırada yer alıp kendisinin podyumu kaçırmasının ardından olaya şakayla yaklaştı.

Rossi, 2014'te İtalyan motosiklet yarışçılarını desteklemek için VR46 Academy adlı girişimi başlatmıştı.

San Marino GP hafta sonu, Rossi'nin kurmuş olduğu bu akademinin gurur günüydü. Moto2'de Luca Marini ve Marco Bezzecchi 1 ve 2. olurken MotoGP'de Franco Morbidelli ve Francesco Bagnaia 1-2 oldular. Bu dört İtalyan sürücü, VR46 Academy'nin birer parçası.

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San Marino yarışına 4. sıradan başlayan Rossi, ilk turlarda lider Morbidelli'yi çok yakından takip edip zorlasa da geçmeyi başaramadı. Rossi, turlar ilerledikçe geride kaldı ve sonrasında Bagnaia'nın baskısı altına girdi ve geçildi. Rossi son olarak, son turda Suzuki'den Joan Mir'e geçilince podyumu kaçırmış oldu.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın ardından konuşan Rossi, "Koynumuzda yılan beslemişiz! Çok büyük memnuniyet duyuyorum çünkü bu seviyede eşsiz bir sonuç aldık. Üçümüz birden podyuma çıkabilseydik, tarihi bir sonuç olurdu."

"Ben onlardan ayrıyım çünkü podyumu kaçırdım ancak diğer taraftan mutluyum. Yarış içerisinde bir ara kendi kendime 'Bu lanet olası Akademi'yi de kim kurdu?' diye sordum."

"Cidden, bu büyük bir memnuniyet çünkü her gün onların büyümesi, gelişmesi için çalışıyoruz. İtalyan motosiklet dünyası için büyük bir iş başardık. Sadece bu kadar erken bu kadar güçlü olmaları kötü oldu! Ancak yarışmayı bıraktığımda, sürücülerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu yüzden mutluyum." dedi.

Rossi, San Marino GP'nin ardından liderin 18 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi verebilmesi için Rossi, daha hızlı olması gerektiğini kabul ediyor.

Rossi, "Durum gittikçe daha ilginç bir hal alıyor. Şampiyonluk mücadelesi verebilmem için daha hızlı olmam lazım. Bugün ikinci olabilseydim 10 ya da 11 puan fark olacaktı."

"Hepimiz yakınız, açık bir favori yok çünkü herkes sorun yaşıyor. Sadece 18 puan gerideyim. Elimden gelenin en iyisini yapmalı ve pes etmemeliyim çünkü bu sene her şey olabilir." dedi.

 

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Seri MotoGP
Etkinlik San Marino GP
Editör Lewis Duncan

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