Rossi: "Koronavirüs arası, emeklilik konusunda beni rahatlattı"

41 yaşındaki Rossi, Yamaha fabrika takımındaki yerini geçen yıl çaylak sezonunda harika bir performans sergileyen Fabio Quartararo'ya kaybetti ve Petronas SRT takımı ile görüşmelere gerçekleştiriyor.

Rossi'nin son haftalarında yaptığı yorumlarda kararla ilgili acele etmeyeceğini ancak MotoGP'de yarışmaya devam etmeye yakın olduğunu belirtmişti.

Şimdi ise emekli olsa bile rahat bir hayatı olacağını bildiği için kendisini rahat hissettiğini belirtti.

Rossi, "Emekli olacağım gün, kişisel olarak benim için çok üzücü bir gün. Fakat samimi olmalıyım, büyük bir sessizlik dönemi oldu. İyi zaman geçirdim, çünkü evde kaldım ve annemle, kız arkadaşımla, hayvanlarla kendimi rahatlatabildim. Gerçekten iyi vakit geçirdim."

“Benim için çok garipti, çünkü 1995'ten itibaren hayatım dünyanın dört bir yanındaki pistlerde geçiyor. Başlangıçta garip bir duyguydu, ama evimde olmaktan ve özellikle yarışların sonuçlarıyla ilgili baskı olmadan yaşamayı sevdim."

“Bu iyi bir his. Motosiklet yarışlarını bıraktığım zaman, gelecekteki hayatımı biraz daha anlayabiliyorum. Bence emekli olduğum zaman da eğlenebilirim. Bu yüzden durum iyi ve kararımı daha kolay alabilirim." dedi.

Petronas ile potansiyel geleceği hakkında yorum yapan Rossi, 2021'in devam etmeye karar vermesi halinde bir "veda yılı" olmayacağı konusunda ısrarcı.

“Petronas ekibiyle yarışma şansımdan ötürü çok mutluyum, çünkü kesinlikle bir fabrika ekibi değil, ama harika bir ekip. Teknik ve kişisel olarak çok üst düzeydeler ve orada çalışan bir sürü genç adam var. Quartararo ve [Franco] Morbidelli ile harika bir iş yaptılar."

“Veda turu yapmayı planlamıyorum. Gazetede bu kelimeyi, yani 'veda turunu' okudum. Ama hayır. Sadece rekabetçi olabileceğimi, yarış kazanabileceğimi ve podyum için savaşmaya devam edebileceğimi düşünürsem Petronas'a gideceğim."

“Bu yüzden, eğer devam edersem, rekabetçi olmak ve iyi yarışlar yapmak istiyorum.”