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Rossi: “Kızımın Marc Marquez ile aynı gün doğma riski vardı”

Valentino Rossi, kızı Giulietta'nın Marc Marquez ile aynı gün doğmaması için eşiyle arasında geçen espirili bir diyaloğu anlattı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 12:30

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Valentino Rossi, VR46 Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP tarihinin en büyük rekabetlerinden birinin taraflarından Valentino Rossi, Marc Marquez hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni otobiyografi kitabının tanıtımı kapsamında İtalyan Radio Deejay'e konuk olan Rossi, kızı Giulietta'nın doğum sürecinde Marquez'in doğum günü olan 17 Şubat'tan kaçınmak için yaşadıklarını anlattı.

4 Mart'ta dünyaya gelen kızı Giulietta'nın doğumunun 17 Şubat'a denk gelme ihtimali ortaya çıktığında paniğe kapıldığını söyleyen Rossi, o anları şu sözlerle aktardı: “Bir noktada kızım Giulietta'nın Marc Marquez ile aynı gün doğma riski vardı.”

Eşime, 'Sakın hareket etme, kıpırdama ve tüm gücünle bacaklarını birbirine yapıştır. 24 saat boyunca dayanmamız gerekiyor' dedim.”

Rossi ile Marquez arasındaki gerginlik, 2015 MotoGP sezonuna dayanıyor. O dönem kariyerinin 10. dünya şampiyonluğuna çok yaklaşan Rossi, Honda adına yarışan Marc Marquez'i şampiyonluk mücadelesini sabote etmekle suçlamıştı.

Valentino Rossi, Marc Marquez, Sepang 2015

Aradan geçen on yılı aşkın süreye rağmen ikili arasındaki buzlar erimedi. Rossi, bu hafta kitabının tanıtımı sırasında yaptığı başka bir açıklamada da 2015'teki şampiyonluk kaybının hâlâ canını yaktığını söylemiş ve Marquez'in o dönemdeki hamlelerini “saçmalık” olarak nitelendirmişti.

Bu açıklamaların, Marc Marquez'in sekizinci MotoGP dünya şampiyonluğuna çok yaklaştığı bir döneme denk gelmesi de dikkat çekiyor. Marquez bu şampiyonluğa ulaşırsa MotoGP'deki şampiyonluk sayısında Rossi'yi geride bırakacak.

MotoGP kariyerini 2021 sezonunun sonunda noktalayarak otomobil yarışlarına geçiş yapan Rossi'nin Marquez hakkındaki son açıklamaları, sosyal medyada da gündem oldu.

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- Motorsport.com Ekibi

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