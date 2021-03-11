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MotoGP / Haberler

Rossi, Katar'daki 2. MotoGP testlerinin ilk gününde "gerçek bir sürücü gibi" hissetmiş

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Petronas SRT sürücüsü Valentino Rossi, Katar'daki 2. MotoGP sezon öncesi testlerinin ilk gününde yeniden "gerçek bir sürücü gibi" hissetmiş.

Rossi, Katar'daki 2. MotoGP testlerinin ilk gününde "gerçek bir sürücü gibi" hissetmiş

9 kez grand prix motosiklet dünya şampiyonu, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen testlerle ilk defa SRT için sürüş yapmış oldu fakat beğenmediğini ifade ettiği 2021 Yamaha şasisiyle, yaklaşık 1.6 saniye geride kalarak 19. sıraya yerleşebildi.

Rossi, Çarşamba günü tur süresini neredeyse 1 saniye kısalttı ve 2021 şasisinin önceki seneninkinden daha iyi döndüğünü söyledi.

Rossi ayrıca yeni aerodinamik kaplamayı da test etti ve her ne kadar en hızlı Ducati'nin 10 km/h kadar gerisinde kalmış olsa da, bu sayede Yamaha'nın düzlük hızının arttığını belirtti.

Çarşamba günü konuşan Rossi şunları söyledi: "Bugün benim için çok daha iyi bir gün."

"Günün sonunda 13. sıradayım, yani benim için çok iyi değil fakat tur süremi neredeyse 1 saniye civarında geliştirdim."

"Hızımı ve motosikletten aldığım hissiyatı geliştirdim, ayrıca takımla da çok çalışma yaptık."

"Yaptığımız çalışmadan mutluyum çünkü her ne kadar en üst seviyedeki sürücülerin hızına ulaşmasam da, yaklaştım."

"Bugün gerçek bir sürücü gibi hissettim. İyi bir sürüş çıkardım, yeni şeyler denedik, yeni şasiyi test etmeye devam ettik ve olumlu sonuçlar aldık."

"Günün sonunda bir şeyler kaçırıyor olsam bile kötü bir konumda değiliz çünkü henüz ilk gündeyiz ve şu ana kadar iyi bir başlangıç yapmış olduk."

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yeni şasi daha iyi, daha iyi dönebiliyoruz."

"Ne yazık ki 2020 şasisiyle biraz dönüş yetisi kaybediyoruz. Bu açıdan, yeni olan daha iyi."

"2019'la aynı hissiyata sahip değil fakat yine de yakın ve başka iyi yönleri de var."

"Gün boyunca aerodinamide de bir şeyler denedim -yeni kaplamayı- ve çok güzeldi."

"En üst hızımızı çok geliştirdik ve her ne kadar Ducati bizden halen 10 km/h kadar daha hızlı olsa da, çok gelişme gösterdik ve bu olumlu bir şey."

Rossi, geçtiğimiz hafta sonu 2021 şasisi hakkındaki kötü izlenimlerinin, lastiklerden pek yol tutuşu elde edememesinden kaynaklandığını söyledi.

Rossi, "Testlerin 2. gününde lastiklerle çok sorun yaşadım çünkü iyi bir yol tutuşuna sahip değillerdi."

"Çok sorun yaşadım. Bugün lastikler daha iyi görünüyor ve şasi de iyi, böylelikle hem hızımı hem de sürüş stilimi geliştirebiliyorum çünkü bazı virajlarda yeterince güçlü değildim, özellikle girişte."

"Yani genel olarak motivasyon açısından iyi oldu çünkü uzun bir testte doğru motivasyonu bulmak kolay değil."

"Ayrıca fiziksel olarak da ilk testten sonra daha iyi hissediyorum." dedi.

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Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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