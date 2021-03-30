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MotoGP / Haberler

Rossi, Katar Grand Prix'sinde "zorlanmış"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Mark Bremer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Valentino Rossi, Petronas SRT Yamaha ile Katar'da katıldığı yarışta, arka lastiklerde çok fazla zorlandığını söyledi.

Rossi, Katar Grand Prix'sinde "zorlanmış"

42 yaşındaki sürücü, Petronas SRT ile ilk sıralama turlarında dördüncü olmayı başardı, ancak Cumartesi günkü yarışta 200. MotoGP podyumu için savaşacak kadar güçlü hissetmediğini kabul etti.

Rossi, tüm hafta sonu yumuşak arka lastiklerin dayanıklılığıyla ilgili problemler yaşadı ve yarışta yine büyük performans düşüşü yaşayarak, dördüncü sıradan 12. sıraya kadar geriledi. İtalyan sürücü, damalı bayrağa ulaştığında, yarışı kazanan Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales'in 10,7 saniye gerisindeydi.

Rossi, "Özellikle sıralama turlarının ardından kesinlikle daha fazlasını bekliyorduk. Fakat yarışta gerçekten çok zorlandım."

“İlk birkaç turun ardından lastiklerle ilgili durum zorlaştı ve maalesef aynı şey Cuma günü de oldu."

“Birkaç turun ardından arka lastikle ilgili bazı sorunlar yaşadık. Nedenini tam olarak bilmiyorum, fakat arka lastiğe çok fazla baskı uyguladım ve performans kaybetmeye başladılar. Bu yüzden birkaç turun ardından artık maalesef yeterince hızlı değildim."

"Aynı durumu yarış esnasında da yaşadım. Açıkçası daha az sorun olmasını ummuştuk çünkü sıcaklık daha iyiydi, ancak hissiyat çok benzerdi."

"Sonrasında yarış benim için çok zorlaştı, çünkü çok fazla mücadele etmem gerekti. Herkes etrafımdaydı, bu yüzden pek çok pozisyon kaybettim. Beklediğimiz yarış bu değildi." dedi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Lastiklerin aşınmasıyla ilgili sorun, M1'in ana problemlerinden biriydi ve fabrika sürücüsü Fabio Quartararo da yarışı beşinci sırada tamamladı.

Rossi, cumartesi günkü antrenman seansında, sert arka lastiği değerlendirmişti, ancak yarışın daha soğu şartlarda yapılması nedeniyle risk almak istemedi ve yumuşak lastiği seçti.

İtalyan efsane, "Cuma günkü uzun sürüşlerde yarıştaki bu hissi yaşadım ve bir şeyler denedik ama durumu düzeltemedik."

"Dün [Cumartesi] sert arka lastiği denedik çünkü Cuma günü yumuşak lastikle ilgili sorunlar yaşadık, ancak sert arka lastik yeterince hızlı değildi."

"Yani yumuşak lastikle başlamak zorunda kaldık, ancak maalesef daha soğuk şartlar olsa bile aynı sorunla karşılaştık." dedi.

Rossi, Vinales ve Quartararo'nun yarışta gösterdiği performansı olumlu karşıladı ve bu hafta aynı pistte yapılacak Doha GP için, hangi yönün daha iyi olduğunu anlayabilmek adına verilerini analiz etmeyi umuyor.

Rossi, "Maverick etkileyiciydi ve harika bir yarış çıkardı. Yamaha'nın kazanması olumlu bir şey. Onlar bize kıyasla tamamen farklı şeyler denediler ve görünüşe bakılırsa bize kıyasla daha iyi çalışıyor."

"Ayrıca Quartararo da güçlüydü. Önümüzdeki hafta daha iyisini yapıp yapamayacağımızı görmeye çalışmak güzel olacak." dedi.

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MotoGP şampiyonu Mir, Katar podyumunu “hırsı” nedeniyle kaybetti

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Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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