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MotoGP / Katalan GP Haberler

Rossi, Katalonya yarışından daha fazlasını beklemiş

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valentino Rossi, yarışın başından itibaren tempo sorunu yaşadığı Katalonya yarışından daha fazlasını beklediğini kabul ediyor.

Rossi, Katalonya yarışından daha fazlasını beklemiş

Petronas SRT sürücü, 2021'e yaptığı zorlu başlangıcın ardından Barselona'da önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve bu sezon üçüncü kez sıralama turlarında ikinci bölüme kaldı.

Kaza nedeniyle yarışa 11. sıradan başlayan Rossi, yarışta güçlü bir tempoya sahip olabileceğinden emin görünüyordu.

Bununla beraber ısınma turlarında memnun kaldığı sert arka lastik seçimi yarışta olumlu sonuç vermedi ve tur başına 0.6 saniye kaybetti.

Arka yol tutuş ile yaşadığı bu zorluklar lastiklerde bir titreşim oluşmasına yol açtı ve bu da 24 turluk yarışın 17. turunda, 10. virajda kaza yapmasına neden oldu.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi Pazar günü yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Evet, bu benim için gerçekten olumsuz bir yarıştı çünkü cumartesi sabahtan itibaren iyi bir tempo yakalamıştım ve bugün çok daha fazlasını bekliyorduk."

"Bunu bekliyorduk çünkü rekabetçiydim, üçüncü antrenmanda ve ardından dördüncü antrenmanda sert lastiği kullandık. Kendimi iyi hissettim,"

"Bu yüzden tüm şüpheleri ortadan kaldırabilmek adına pazar sabahı arka tarafta yine sert lastiği kullanmaya karar verdik. Aslında o kadar da kötü hissetmedim, iyi hissediyordum ve hızım iyiydi."

"Bu nedenle, özellikle [Pazar] öğleden sonraki şartlar [Cumartesi] öğleden sonra ile tamamen aynı olduğu için arkada sert lastiği seçtik. Fakat ne yazık ki yarışa geldiğimizde, ilk turdan itibaren kendimi iyi hissetmiyordum. Arka tarafta yol tutuş yoktu."

"Görünüşe bakılırsa bugünkü sert lastik düne kıyasla daha kötüydü ve tur başına 0.6 saniye kaybettim, gerçekten çok yavaştım."

"Sonunda kaza da yaptım çünkü lastik bu şekilde kaydığı zaman lastikte titreşim oluyor ve 10. virajda kaza yaptık."

"Açıkçası daha fazlasını bekliyorduk çünkü antrenmanlardaki tempomuz o kadar da kötü değildi ve bu yüzden bu şekilde bitmesi üzüntü verici."

Takım arkadaşı Franco Morbidelli de benzer şekilde sert arka lastikte zorluk yaşadı ve antrenmanlara göre galibiyet savaşı vermesi beklenen Morbidelli, yarışı dokuzuncu bitirdi.

Morbidelli, "Sanırım paketimizden her şeyi çıkardım. Geçen yılki yarışa baktığımda, zamanlar temelde aynıydı, sadece bir saniye yavaştı."

"Yani temelde paketimizden her şeyi çıkardım. Bu yarışta bundan daha fazlasını yapabileceğimi düşünmüyorum." dedi.

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Katalonya MotoGP testi: Vinales lider, Yamaha 1-2

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Katalonya MotoGP testi: Vinales lider, Yamaha 1-2
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Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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