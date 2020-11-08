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MotoGP / Avrupa GP / Son dakika

Rossi, karantinada geçirdiği 24 günün ardından yarışlara döndüğü için mutlu

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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valentino Rossi, geçen ay COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 24 gün boyunca yalnız başına karantinada kaldığını ve bunun çok zor bir deneyim olduğunu belirtti.

Yamaha sürücüsü, Fransa Grand Prix'sinin ardından COVID-19 testine girdi ve bunun pozitif çıkmasından ötürü karantinaya alındı.

Salı günü COVID-19 testi tekrar pozitif çıkan Rossi'nin başlangıçta Aragon'daki çifte yarıştan sonra Avrupa GP'yi de kaçıracağı düşünülüyordu. Ancak perşembe günü girdiği COVID-19 testi negatif çıktı ve ardından karantinadan ayrılıp piste geldi. Burada bir başka teste daha girdi ve o da negatif çıkınca yarışmasına izin verildi.

Cuma günü piste çıkamayan Rossi, cumartesi günü sabahı yapılan ıslak antrenman turlarında sekizinci oldu ve sıralama turlarında ise 18. sırada yer aldı.

İtalyan sürücü uzun süre sonra ilk yarışına, Maverick Vinales'in cezasından ötürü 17. sıradan başlayacak.

Rossi, COVID-19 süreci ve sonrasını şu sözlerle açıkladı: "[Bu] zor bir deneyimdi çünkü 24 gün boyunca eve kapanmak zorundayım, bu yüzden kolay değildi. Ama motosiklete geri döndüğümde kendimi iyi hissettim ve belirli bir problemim yoktu. Sadece uzun süre sürüş yapamamak problemdi ve cuma günü sürüş yapamamak zordu."

“Bunun dışında motosiklette kendimi iyi hissettim. Maalesef ilk bölümde koşullar oldukça kötüydü çünkü asfalt kuruyordu ve bu koşullarda biraz zorlanıyoruz. Ama motosiklet üzerindeki his çok iyiydi, kendimi iyi hissediyorum, eve kapandığım 24 günün ardından burada olduğum için mutluyum."

Cumartesi günü Ducati tarafından yapılan açıklamada, Rossi’nin üvey kardeşi Luca Marini’nin 2021 sezonunda, bir başka Moto2 sürücüsü Enea Bastianini ile birlikte MotoGP'de yarışacağı açıklandı.

Marini şu anda Moto2'de Rossi'nin VR46 takımı için yarışıyor ve önümüzdeki yıl Avintia Ducati'de MotoGP takımı adına yarışacak.

Rossi, gelecek yıl MotoGP gridinde erkek kardeşiyle yarışacak olmasının kendisini gururlandırdığını belirtti.

Rossi, Marini hakkında şöyle dedi: Onunla yarıştığım için çok mutluyum, bu harika bir motivasyon olacak."

"1997 yılında [125cc kategorisinde] ilk dünya şampiyonluğumu kazandığım zaman, onun yeni doğduğunu hatırlıyorum."

“O 10 Ağustos 1997'de doğdu ve ben şampiyonluğumu 31 Ağustos'ta kazandım. Eve bir dünya şampiyonu olarak geldiğimde, onu kucağıma almıştım ve 21 günlüktü. Önümüzdeki yıl birlikte yarışacağımızı ve bunu tüm sürücülerin hayali olan MotoGP'de yapacağımızı düşünmek beni çok gururlandırıyor. Her şeyden önce onun adına mutluyum." 

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Seri MotoGP
Etkinlik Avrupa GP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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