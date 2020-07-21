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MotoGP / Son dakika

Rossi, Jerez’de “lastikleri düzgün şekilde çalıştıramamış”

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Rossi, Jerez’de “lastikleri düzgün şekilde çalıştıramamış”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
21 Tem 2020 13:54

Valentino Rossi, İspanya Grand Prix’sinin kendisi için iyi geçmemesini, “lastikleri düzgün şekilde çalıştıramamasına” bağladı.

Rossi, Jerez’deki sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden Fabio Quartararo’nun neredeyse bir saniye gerisinde kalırken, yarışta da mekanik sorun yaşayıp yarıştan çekilinceye kadar genç sürücünün 14 saniye gerisinde yer alıyordu.

İtalyan sürücü tüm hafta sonu boyunca arka tarafta çekiş sorunları yaşadı. Rossi son yıllarda da aynı sorunu yaşamıştı ancak bu sene Michelin’in yeni ve daha fazla yol tutuş sağlayan arka lastiği Yamaha’nın bu sorununa çare olmuş gibi görünüyor.

Dayanıklılıkla da mücadele eden Rossi, yarışta arka lastikte diğer sürücülere göre daha sert hamuru kullandı. Ancak İtalyan sürücü, takım arkadaşı Maverick Vinales gibi yumuşak ön lastik tercih etti. Vinales, yarışı bu tercih yüzünden kaybederken Rossi bunun kendisi için bir sorun olmadığını söyledi.

Yarıştan sonra konuşan Rossi, “Benim için sorun, lastikleri düzgün şekilde çalıştıramamamızdı.”

“Birçok sorunum vardı ve arka lastikte herkes yumuşak hamur kullandı.”

 

“Herkes yumuşak arka lastikle başlarken siz sert ya da orta lastikle başlarsanız, büyük bir dezavantajınız olur. Çünkü daha az yol tutuşa sahip olursunuz.”

“Şansınızın olması için yumuşak arka lastikle çalışmalısınız. Ve ön lastik konusunda ise, kumar oynadığımızı söylemek istemiyorum ancak yumuşak lastiği birçok kez denedik. Ve aradaki fark çok küçüktü.”

“Yani denedik ve hem ben hem de Maverick yumuşak lastik kullandık. Belki sert lastikle daha hızlı olabilirdik. Ancak bu büyük bir sorun değil. Benim sorunum, arka tarafta.”

“Gelecek hafta için birçok şeyi değiştirmek gerek. Başka bir şey denemeliyiz, çünkü yarış hafta sonlarında bunu yaşadığımızda düzeltemiyoruz.”

“Yarışta, motosiklette bir sorun yaşadım. Motosiklet kırmızı alarm verdi ve durdum. Teknik bir sorun yaşadık.”

“Son virajdan düzlüğe doğru çıkarken sorun yaşadım.”

“Motosiklet alarm verdi. Ve kırmızı ışık görününce her şey yavaşlıyor, çünkü bu bir şeylerin olduğu anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

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Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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