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MotoGP / Fransa GP Haberler

Rossi: "İçimde mücadele azmi olduğunu göstermeye çalışacağım"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valentino Rossi, 1993 500cc Dünya Şampiyonu Kevin Schwantz'ın "içinde mücadele azmi olduğu" yönündeki yorumlarını kanıtlamak istediğini söyledi.

Rossi: "İçimde mücadele azmi olduğunu göstermeye çalışacağım"

Autosport'un Tank Slappers Podcast'ine konuk olan Schwantz, Rossi hakkında “endişeli” olduğunu kabul etmiş, ancak “içinde hâlâ mücadele azmi" olduğunu söylemişti.

Rossi, bu yıl Petronas SRT Yamaha takımına katıldı ve ilk dört yarışta sadece dört puan aldı ve pek de iyi bir başlangıç yapamadı.

Rossi'nin yakında gelecek yıl MotoGP'de kalıp kalmayacağına karar vermesi bekleniyor.

Rossi, Fransa Grand Prix'si öncesinde herhangi bir olumsuz yorumu dikkate alıp almadığı sorusuna, "15 yıl boyunca yazılan hiçbir şeyi okumadım."

"Fakat bazen görüyorum çünkü Instagram'da [yorum yapan sürücüler var] ve bazılarının iyi, bazılarının ise daha kötü yorumlarını gördüm."

"Kevin ve [Carl] Fogarty'nin hoş sözlerini duyuyorum ve ek olarak Pol [Bertran, SRT basın sorumlusu] bana röportajdan önce aşağı yukarı her şeyi söylemiş oluyor."

"Hoş şeyler söyleyen eski şampiyonlara teşekkür etmeliyim."

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Kevin'in hâlâ bana güvendiğini görmek, hâlâ biraz mücadele azmim veya içimde hâlâ biraz güç olduğunu söylemesi hoşuma gitti."

"Yani ona katılıyorum ve bunu göstermeye çalışacağım. Bu yüzden Kevin'e teşekkür etmeliyim." yanıtını verdi.

Rossi, ayrıca seyircisiz yapılacağı açıklanan Mugello yarışıyla ilgili de şunları söyledi: "Mugello'da taraftar olmamasının daha büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum, çünkü bu pist doğal bir stadyum gibi."

"Belki Jerez veya Assen de böyle. Fakat Mugello, motosiklete bindiğinizde insanları gördüğünüz nadir pistlerden birisi."

"Bu yüzden, bu yıl hiç taraftar olmaması üzüntü verici olacak."

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Marquez: "Honda ile ilgili geri bildirimlerimde dikkatli olmam gerekiyor"

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Marquez: "Honda ile ilgili geri bildirimlerimde dikkatli olmam gerekiyor"
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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