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Rossi, Honda ile şampiyon olduğu motosikleti almayı umuyor

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Valentino Rossi, Honda'nın, aldığı ilk MotoGP şampiyonluğu olan 2001'deki 500cc motosikletini, koleksiyonu için kendisine vermesini umduğunu ve takım patronu Alberto Puig ile bunu konuştuğunu söyledi.

Rossi, Honda ile şampiyon olduğu motosikleti almayı umuyor

Dokuz kez grand prix dünya şampiyonu pilot, geçtiğimiz sezonun sonunda MotoGP'den emekli oldu ve 26 sezon boyunca çıktığı 432 GP'lik kariyerini noktaladı.

Kariyeri boyunca Rossi, 125cc ve 250cc sınıflarında Aprilia ile, iki zamanlı 500cc ve dört zamanlı MotoGP motosikletlerinde Honda ile ve MotoGP'de Yamaha ile şampiyonluklar kazanmayı başardı.

Valencia'daki son yarışında padokta Rossi'nin şampiyonluk kazandığı tüm motosikletler sergilendi, çoğu motosiklet de Rossi'nin özel koleksiyonunda yer alıyordu.

Rossi'nin koleksiyonunda eksik olan motosikletler ise, 2001'de ilk şampiyonluğunu kazandığı Honda NSR500 ve 2002 ile 2003 şampiyonluklarını kazandı RC211V motosikletleri.

Rossi ve Honda arasındaki ilişki, İtalyan pilotun HRC'nin başarısında kendi payının düşük gösterildiğini hissetmesi nedeniyle kötüleşmeye başladı ve İtalyan pilot 2004'te Yamaha ile sözleşme imzaladı.

Valencia'da açıklamalarda bulunan Rossi, seneler önce Honda'dan 2001 500cc motosikletini alacağını ancak ona hiçbir zaman gönderilmediğini ve HRC'nin bir gün fikrini değiştirmesini umduğunu söyledi.

Konu hakkında konuşan Rossi, "Alberto ile konuştum ve 500cc motosikletini istedim, çünkü o motosiklet benim de motosikletim."

"Honda'nın bana bunu vermesi gerekiyordu ve ben de bunu almak için hazırlandım, evimde onu almak için bir yer hazırladım."

"Ancak bir nedenden dolayı bu motosiklet hiçbir zaman bana ulaşmadı. Honda fikrini değiştirirse ve bana o motosikleti verirse, bundan dolayı mutlu olurum."

"Motosiklet tabii ki de iyi bir durumda, iyi bir hava koşulunda korunur ve evimde iyi bir yere sahip olur." dedi.

Honda'nın, Rossi'nin talebini dikkate alıp almayacağı sorusunu yanıtlayan Puig ise, "Bu baya karışık bir hikaye."

"Bu nedenle bu soruyu cevaplayamam ancak bu motosiklet bizim için de çok önemli çünkü bizim müzemizde sergileniyor."

"Honda, kazandığı şampiyonluklardan, Valentino ile beraber kazandığımız şampiyonluklardan da, çok gurur duymaktadır."

"Bu nedenle, bu kadar önemli bir kupayı kendi evimizde, taraftarlarımıza göstermek için, o motosikletle şampiyonluğu kazandığımızı göstermek için, bizimle beraber tutmak istediğimizi düşünüyorum." dedi.

Valentino Rossi, Honda

Valentino Rossi, Honda

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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