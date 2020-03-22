Rossi: "Geleceğime karar vermeden önce yarışmam gerekiyor"

Başta İtalya olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesi Coronavirüs'e teslim olmuş durumda ve virüsün şiddeti her geçen gün artıyor.

Valentino Rossi şu anda Coronavirüs'ün etkisinin en çok görüldüğü İtalya'da yaşıyor ve hem mevcut durumu yorumladı hem de emekliliği hakkında konuştu.

"Hiç beklemediğimiz çok zor bir durumdayız. Tavullia'dayım, evimdeyim ve burada durum çok kötü. Çünkü virüsten çok etkileniyoruz. Pesaro'da hasta olan çok fazla insan var ve biz onlara sınırız."

"Burada bir spor salonum var, antrenman yapıyorum ve formda kalmaya çalışıyorum. Francesca'yla (nişanlısı) film ve dizi izliyorum. Sonra Gran Turismo gibi simülatörlerde vakit geçiriyorum."

"Bergamo'da çok kötü görüntüler var. Neredeyse bir savaş bölgesi gibi. Özellikle orada zor zamanlar yaşayan pek çok dostum var. Bu dönemde onların bana yaptığından çok, ben onlara destek veriyorum."

"Elbette bu durum tüm planlarımı berbat etti. Ne zaman sürüş yapabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Bu süreç uzayacak gibi görünüyor çünkü Avrupa Futbol Şampiyonası'nı dahi iptal ettiler. Bu yüzden Temmuz ayından önce durumun çok zor olacağını düşünüyorum."

"Geleceğimle ilgili karar kararı kısa sürede vermeyi umuyordum. İlk bölümden sonra bunu yapacaktım, ama şimdi her şeyi ileriye doğru kayıyor. Rekabetçi olup olmadığımı görmek için birkaç yarışa çıkmak istiyorum, benim için bu çok önemli."

"Bu yıl MotoGP içi zor geçecek. Mümkün olduğunca çok sayıda yarış yapmamız gerekiyor. Belki Superbike tarzı çifte yarış ilginç olabilir ama şampiyonanın geçerli olması için en az 13 yarış olmalı. Bunu sağlayıp belki mevcut formatı koruruz. Ezpeleta'nın ne karar vereceğini göreceğiz ama önce virüsün neler getireceğini görmeliyiz."