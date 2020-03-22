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Rossi: "Geleceğime karar vermeden önce yarışmam gerekiyor"

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Rossi: "Geleceğime karar vermeden önce yarışmam gerekiyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Mar 2020 08:14

Yamaha sürücüsü Valentino Rossi, Sky Sport'a verdiği demeçte geleceği ve Coronavirüs durumu hakkında konuştu.

Başta İtalya olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesi Coronavirüs'e teslim olmuş durumda ve virüsün şiddeti her geçen gün artıyor.

Valentino Rossi şu anda Coronavirüs'ün etkisinin en çok görüldüğü İtalya'da yaşıyor ve hem mevcut durumu yorumladı hem de emekliliği hakkında konuştu.

"Hiç beklemediğimiz çok zor bir durumdayız. Tavullia'dayım, evimdeyim ve burada durum çok kötü. Çünkü virüsten çok etkileniyoruz. Pesaro'da hasta olan çok fazla insan var ve biz onlara sınırız."

"Burada bir spor salonum var, antrenman yapıyorum ve formda kalmaya çalışıyorum. Francesca'yla (nişanlısı) film ve dizi izliyorum. Sonra Gran Turismo gibi simülatörlerde vakit geçiriyorum."

"Bergamo'da çok kötü görüntüler var. Neredeyse bir savaş bölgesi gibi. Özellikle orada zor zamanlar yaşayan pek çok dostum var. Bu dönemde onların bana yaptığından çok, ben onlara destek veriyorum."

"Elbette bu durum tüm planlarımı berbat etti. Ne zaman sürüş yapabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Bu süreç uzayacak gibi görünüyor çünkü Avrupa Futbol Şampiyonası'nı dahi iptal ettiler. Bu yüzden Temmuz ayından önce durumun çok zor olacağını düşünüyorum."

"Geleceğimle ilgili karar kararı kısa sürede vermeyi umuyordum. İlk bölümden sonra bunu yapacaktım, ama şimdi her şeyi ileriye doğru kayıyor. Rekabetçi olup olmadığımı görmek için birkaç yarışa çıkmak istiyorum, benim için bu çok önemli."

"Bu yıl MotoGP içi zor geçecek. Mümkün olduğunca çok sayıda yarış yapmamız gerekiyor. Belki Superbike tarzı çifte yarış ilginç olabilir ama şampiyonanın geçerli olması için en az 13 yarış olmalı. Bunu sağlayıp belki mevcut formatı koruruz. Ezpeleta'nın ne karar vereceğini göreceğiz ama önce virüsün neler getireceğini görmeliyiz."

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Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
2/22

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
3/22

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
4/22

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
5/22

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
6/22

Fotoğraf: Motogp.com

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
7/22

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
8/22

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
9/22

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
10/22

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
11/22

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
12/22

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
13/22

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
14/22

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
15/22

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
16/22

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
17/22

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
18/22

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
19/22

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
20/22

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
21/22

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
22/22

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Matteo Nugnes

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