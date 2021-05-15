Rossi, Fransa MotoGP sıralama turlarında "fazla muhafazakar" davranmış

İtalyan sürücü, 2021 sezonunun başlangıcından bu yana ilk kez sıralama turlarında ikinci bölümüne kaldı ve hem kendisi hem de takım arkadaşı Franco Morbidelli, seansın başlangıcında hemen kuru zemin lastiklerine geçerek kumar oynadı.

Rossi, ikinci turunda geçici olarak pole pozisyonunu alacak gibiydi ancak son virajda ıslak bir bölgeye dokundu ve zaman kaybetti. Hatta bu olay nedeniyle az daha kaza yapıyordu.

Bu, Rossi'nin güvenini olumsuz etkiledi ve takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun pole pozisyonu aldığı günde dokuzuncu en iyi zamanı yaptı.

Fakat şartlar sürekli değiştiği için ikinci ikinci denemesinde yeni bir kuru zemin lastiği takmasının pek fazla şeyi değiştireceğini düşünmüyor.

Rossi, "Petronas ekibi olarak doğru seçimi ve doğru stratejiyi yapıyoruz."

“Antrenörüm Idalio Gavira bizi doğru yola götürdü ve kuru zemin lastikleriyle başladık. Bu, bizim için küçük bir avantajdı."

“Maalesef ikinci turda son virajda ıslak bir bölgeye dokundum ve düşmeye çok yaklaştım. Bu yüzden özellikle dördüncü sektörde güven hissini biraz kaybettim."

"Ayrıca son turda çok muhafazakârdım, bu yüzden belki de kendi açımdan biraz daha iyisini yapabilirdim."

"Arka tarafa yeni bir lastik taksaydık da büyük bir yardımı olacağını düşünmüyorum çünkü her tur giderek daha hızlı hale geliyorduk, çünkü daha iyi hissetmek için pistte kalmanın çok daha iyi olacağını düşünüyorum.

"Bu yüzden, yeni bir lastik taktığımız takdirde büyük bir avantaj elde edeceğimizi sanmıyorum." dedi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images