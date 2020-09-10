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MotoGP / Son dakika

Rossi, emekli olacağını yalanladı, yeni anlaşma yakında

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Rossi, emekli olacağını yalanladı, yeni anlaşma yakında
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Yamaha'dan Valentino Rossi, yıl sonunda MotoGP'den emekli olacağı söylentilerini yalanladı.

Rossi, 2021'de Franco Morbidelli ile birlikte Petronas Yamaha'ya katılacak, ancak şimdiye kadar resmi bir anlaşma imzalanmadı ve henüz çözülmeyen konular var gibi görünüyor.

Duyurunun bu hafta sonu San Marino GP'den hemen önce geleceği düşünülse de, Speedweek tarafından ortaya atılan iddiada Rossi'nin emekli olacağı ve Petronas'ın da Ducati'den ayrılma kararı alan Andrea Dovizioso ile anlaşacağı iddia edildi.

İki Misano yarışından hemen önce konuşan Rossi, bu söylentiyi tamamen reddetti ve resmi açıklamanın Katalonya'da gelebileceğini söyledi.

Rossi, "Hayır, bu iddia doğru değil. Durum iki ya da üç hafta önce olanla aynı."

“Yamaha ile bunun hakkında detaylıca konuşuyoruz, çünkü acelemiz yok ve düzeltecek şeyler var."

“Ancak imzalamaya çok yakınız. Gelecek yıl Petronas [SRT] ile yarışacağım."

"%99 demek istiyorum, çünkü henüz imzalanmadı. Ama sanırım Barcelona'da resmi duyuruyu yapabiliriz.”

Emeklilik söylentileri hakkında daha fazla yorum yapan Rossi, "Bu büyük bir haber. Pek çok insan bu haberi görmek için o habere tıklayacak. Bunun çıkış noktası bu."

"Sonuçta emekliliğimin büyük bir haber olduğunu düşünüyorum, öyle değil mi?"

"Yani, internette 'Valentino Rossi emekli olacak' yazıyorsanız, pek çok insan ve MotoGP taraftarı bunu görmek ve içeriği okumak için o habere tıklar. Sebebinin tam olarak bu olduğunu düşünüyorum."

“Bunun başka bir nedenden dolayı olduğunu sanmıyorum çünkü durum değişmiyor ve gelecek yıl da yarışacağımı açıkça söyledim. Ama belki de emekli olacağımı söylemek daha ilginç geliyordur."

“Bunun nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Emekli olmamı isteyip istemediklerini bilmiyorum." dedi.

Bu hafta sonu yapılacak San Marino GP, 2020'de taraftarlı yarışlara ev sahipliği yapan ilk yarış olacak ve organizatörler her gün 10.000 seyirci umuyorlar.

Rossi, "Misano'daki yarışlar her zaman özeldi, çünkü pek çok sürücü ve benim için gerçek bir ev yarışı, çünkü buradan 10 km uzakta yaşıyorum."

“Buralarda büyüdüm. Ayrıca pist, geçmişten bu yana çok değişti, ama özel bir yarış olacak, çünkü taraftarlı ilk yarış olacak."

“Bence bu, küçük bir adım, ama mümkün olan en kısa sürede normale dönmek adına iyi bir yol.” dedi.

 
Petronas Yamaha, Dovizioso iddialarını yalanladı!

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Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing , Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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