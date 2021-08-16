Rossi: "Emekli olma kararına rağmen aynı motivasyondayım"

İtalyan sürücü, pazar günkü kaotik Avusturya GP'sinin son üç turuna girerken kuru zemin lastiğiyle devam eden birkaç sürücüden biriydi ve yarışı üçüncü sırada götürüyordu.

Petronas SRT sürücüsü, bir noktada podyuma yakındı ve kariyerinin 200. podyumunu elde edecek gibiydi fakat son turda ıslak zemin lastiğine geçen sürücüler de dahil olmak üzere bazı isimlere geçildi ve yarışı sekizinci bitirdi.

Rossi, 2021 sezonunun sonunda MotoGP'den emekli olacak ve şu anda, şimdiye kadarki en kötü sezonunu geçiriyor.

Kuru zemin lastiğiyle devam etme kararının doğru olduğunu düşünen Rossi, emeklilik kararına rağmen motivasyonunun değişmediğini ve başarılı sonuçlar almak için ekstra bir isteği olmadığını belirtti.

Rossi, "Motosiklet üzerindeyken her zaman en iyi sonucu istersiniz. Emekli olacağımı söyledim, pes ettiğimi değil."

"Antrenman yapmaya devam ediyorum ve motosiklete bindiğim zaman, sürmeye devam edebileceğimi hissediyorum. Yani emeklilik açıklaması işleri pek değişmiyor.” dedi.

Daha önce Avusturya GP'sine benzer koşullarda sürüş yapıp yapmadığı sorulduğunda Rossi, "Genel anlamda hayır çünkü asla bu şekilde devam etmezsiniz. Fakat yağmur çok ileri bir noktada başladı ve gerçekten yavaş yağıyordu."

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"İlk turlarda 3. ve 6. viraj olmak üzere sadece iki virajda sorun yaşıyordum. Fakat pistin geri kalanı hala kuruydu.

"Bu sayede frenleri ve lastikleri iyi bir sıcaklık tutabiliyordum."

“Dikkatli sürmek zorundaydın fakat yine de devam edebiliyordum. Son 1.5 tur ise çok ama çok zordu çünkü motosiklet her yerde kaymaya başladı ve hata yapmak çok kolaydı."

"Yani, çok ama çok yumuşak davranmanız gerekiyordu fakat sonunda durmamak doğru karardı." dedi.

Rossi, o son turlarda kardeşi Luca Marini ve Tech3'dan Iker Lecuona ile podyum için savaşıyordu. Sonunda her ikisi de Rossi'yi geçti.

Rossi, "Evet, harika bir andı. Her şeyden önce Luca ile şu anda mücadeleye girişeceğimizi biliyoruz çünkü tüm antrenmanlarda aşağı yukarı aynı hızdayız."

"Yani, her zaman birbirimizi takip ettik ve sonunda herkes öne geçmek istiyor."

"Ayrıca Lecuona da vardı. Bu dönemde Lecuona ile pek çok kez savaştım, çok zorlu savaşlar verdim."

"Keyifliydi. Sorun şu ki, Lecuona ve kardeşimin [yaşlarının] toplamıyla aynı yaştayım!"

"Fakat bence en önemlisi eğlendik, güldük ve kardeşim de çok mutlu oldu çünkü bu onun için iyi bir sonuçtu. Fakat beni yendi, kahretsin!" diyerek gülümsedi.