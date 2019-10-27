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MotoGP / Avustralya GP / Son dakika

Rossi, düzlüklerde yavaş kaldığı için gerilemiş

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Rossi, düzlüklerde yavaş kaldığı için gerilemiş
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Eki 2019 14:17

Valentino Rossi, Yamaha'nın düzlüklerdeki hız eksikliğinin Avustralya GP'de kendisine çok pahalıya patladığını ve bu yüzden sekizinci olduğunu söyledi.

Rossi 400. Grand Prix'sinde liderliğe yükselmeyi başarmıştı ve ilk üç tur lider gitmesinin ardından önce Cal Crutchlow'a ve ardından diğer sürücülere geçildi.

İtalyan sürücü, yaşadığı bu performans düşüşü sonrası sekizinci sırada finiş götürürken yarıştan sonra verdiği demeçte düzlüğe her çıkışında pozisyon kaybettiğini söyledi.

Rossi, "Harika bir starttı, 400. Grand Prix'mi kutlamak için harika bir yoldu. Sonuç olarak sonuç harika değil, ama baktığınız podyumdaki Jack Miller'dan çok uzakta değildim."

"Daha iyi şekilde sürmeyi başardım, geçen hafta sonununa kıyasla daha rekabetçiydim. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var, daha güçlü olamayız."

"Sorun şu ki her turda düzlükteyken bir sıra kaybettim. Büyük bir grup var ama pozisyonumu koruyamıyorum veya yerimi geri alamıyorum. Arkamdaki sürücü bir sonraki sefer beni geçiyor çünkü tüm düzlüklerde kesinlikle en yavaşıydık."

"Maalesef bazen her turda güçlü olmayı başaramadığım için bazı alanlarda gelişemedim. Sorunsuz şekilde sürmeye ve pozisyon kaybetmemeye çalıştım, çünkü arkamda başka sürücüler de vardı." dedi.

Rossi, ikinci yarıdaki temel sorunun arka yol tutuş sorunları olduğunu ve henüz bir çözüm bulamadıklarını söyledi.

"Burada motosiklette iyi bir denge yakaladık ve hem frenleme hem viraj yerleşiminde ön taraf daha iyiydi. Ama şu an için çözemediğimiz sorun, sezonun ikinci yarısının temel konusu olan arka yol tutuşun olmaması. Buna bakmak zorundayız ve gelişmeye çalışmalıyız."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avustralya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör David Gruz

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