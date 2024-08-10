Rossi, Ducati'nin Marquez'i fabrika takımına almasına tepki gösterdi

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, Ducati'nin 2025'te fabrika MotoGP takımına Marc Marquez'i almasına sert bir şekilde tepki göstererek, bu kararın sonuçlarının büyük olduğunu söyledi.

Yedi kez dünya şampiyonu Rossi, Ducati'nin Gresini sürücüsü Marquez'in peşinden gitmek yerine gelecek sezon Francesco Bagnaia'ya ortak olması için mevcut yetenek havuzundan bir sürücüye fırsat vermesi gerektiğine inanıyor.

İtalyan üretici, başlangıçta kadrosundaki Enea Bastianini'nin yerine Jorge Martin'i seçmişti, ancak Marquez'in gelecek yıl Pramac'a katılma konusundaki isteksizliği, Ducati'nin bu ilk seçiminden vazgeçmesine ve koltuğu altı kez dünya şampiyonu olan Marquez'e vermesine neden oldu.

Martin ise cesur bir karar alarak Ducati'nin bünyesinden tamamen ayrılmaya ve Aprilia'ya geçmeye karar verdi. Bu arada Pramac da Ducati ile olan ilişkisini sona erdirip Yamaha ile iş birliğine geçti.

Bu konuda ilk kez konuşan ve MotoGP'de birlikte oldukları dönemde Marquez ile çalkantılı bir ilişki yaşayan Rossi, Ducati'yi kendi bünyesinden bir sürücüyü tercih edebilecekken İspanyol sürücünün şöhretine ve önceki başarılarına öncelik verdiği için eleştirdi.

L'Équipe'e verdiği demeçte, "Bu kararı pek anlamadım."

"Ducati'nin genç sürücülerin ilerlemesine izin veren ilginç bir sistemi vardı.”

"Bu şekilde Pecco Bagnaia takıma katıldı ve hem Martin hem de Marco Bezzecchi de sırada bekliyordu. Ve aniden Ducati, Marc'ı getirmeye karar verdi.”

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Normal olarak sürücüler kendilerini ihanete uğramış hissediyorlar. Bir anda artık önemleri kalmadı, bu yüzden Marquez'in seçimini şaka olarak değerlendirmelerine şaşırmıyorum.”

"Marquez ile anlaşılmasının sonucu Pramac ile ittifakın bozulmasıdır." dedi.

Ducati'nin himayesindeki Bagnaia gelecek yıl doğrudan Marquez ile karşı karşıya gelecek ve pek çok kişi bunun, üreticinin tarihindeki en başarılı sürücü olarak yerini sağlamlaştıran İtalyan için büyük bir sınav olacağını düşünüyor.

Ancak Rossi, Bagnaia'yı Moto2'de VR46 takımı için yarıştığı dönemden iyi tanıyor ve 27 yaşındaki sürücünün 2025'te böyle güçlü bir takım arkadaşıyla başa çıkmaya hazır olduğunu düşünüyor.

Rossi, "Pecco hazır. Fark yaratıyor ve çıtayı yükseltmeyi başardı."

"İki kez MotoGP dünya şampiyonu oldu ve üçüncü bir şampiyonluk için mücadele ediyor ama bence bir numara olduğunu kanıtlamak için Marc'a ihtiyacı yoktu." diye ekledi.

Rossi, Ducati ile yakın bir ilişki sürdürüyor; VR46 takımı 2025'te fabrika destekli statüye yükseltilecek ve anlaşmasının bir parçası olarak bir GP25 motosikleti alacak.