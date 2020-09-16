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MotoGP / Son dakika

Rossi, Dovizioso’yu Yamaha test sürücüsü olarak görme konusunda istekli

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Rossi, Dovizioso’yu Yamaha test sürücüsü olarak görme konusunda istekli
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Valentino Rossi, imkanı olursa Yamaha’nın 2021 test sürücüsü olarak Andrea Dovizioso ile anlaşma imzalaması gerektiğini söyledi.

Dovizioso’nun MotoGP’deki geleceği, sezon sonunda Ducati’den ayrılacağını açıklamasıyla beraber belirsiz durumda. İtalyan sürücü, Ducati’de yarıştığı sekiz yılda 14 galibiyet aldı ve üç kez şampiyona ikinciliği elde etti.

Şampiyona lideri Dovizioso ayrıca geleceği için bir “B planı” olmadığını ve bu konuda bir gelişme olmadığını belirtmişti.

Dovizioso’nun ismi Aprilia ile anılıyor, ancak takımın CEO’su Massimo Rivola, muhtemelen Dovizioso’ya istediği maaşı veremeyeceklerini kabul etti.

Dovizioso, 2021’de tam zamanlı yarışmak yerine test sürücüsü olup, özel izinle bazı yarışlara çıkma fırsatlarına da açık. Ancak imtiyaz kuralları sebebiyle sadece Aprilia kendisine üç yarıştan fazla yarışa çıkma teklifinde bulunabilir.

Luca Marini, Andrea Dovizioso, Ducati Team, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Luca Marini, Andrea Dovizioso, Ducati Team, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Lorenzo’nun Yamaha ile test sürücülüğü rolü sadece bu sene için geçerli. Rossi’ye, alternatif olarak Dovizioso’yu isteyip istemediği soruldu.

Rossi bu konuda, “Evet, elbette şu an Dovi ile test sürücülüğü için anlaşma imzalardım.”

“Ancak umarım kendine tam zamanlı bir koltuk bulur. Çünkü hâlâ yarışabilecek kadar genç ve hızlı.” şeklinde konuştu.

Lorenzo, Honda ile korkunç geçen 2019 sezonunun ardından yarışlardan emekli olmuş ve Yamaha’ya test sürücüsü olarak geri dönmüştü.

Ancak İspanyol sürücü bu sene 2019 versiyon M1 ile sadece iki gün test yaptı. Lorenzo, Kasım ayında Algarve’de Michelin’in lastik testleri için yeniden piste çıkacak.

Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda Lorenzo, önceliğinin Yamaha ile sözleşme yenilemek olduğunu belirtti, ancak rakip markaların kendisiyle konuştuğunu da söyledi.

Rossi ve Fabio Quartararo, Yamaha’nın Haziran ayında yeni asfalt dökülen Misano’da neden Lorenzo ile test yapmadığını sorgulamıştı.

Yamaha ise bunun sebebinin, Japonya merkezli test ekibinin COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle Avrupa’ya ulaşamamasının bir sonucu olduğunu açıklamıştı.

Yamaha, Jonas Folger’in de yer aldığı Avrupa merkezli bir test ekibine sahipti. Ancak iki takımın birleştirilmesinin daha iyi olacağı düşünüldü.

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Alex Rins’e de Dovizioso’nun 2021’de Suzuki test ekibine katılma ihtimali soruldu.

Rins, İtalyan sürücünün Ducati, Yamaha ve Honda tecrübesi bulunması nedeniyle “ilginç bir seçenek” olacağını düşünüyor.

Rins, “Elbette ilginç bir seçenek. Çünkü Sylvain (Guintoli) ve Dovizioso’ya sahip olmak mükemmel olur. Çünkü Dovi çok tecrübeli ve diğer motosikletleri tanıyor.” dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Dovizioso , Valentino Rossi
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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