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Rossi, Dovizioso'nun son takım arkadaşı olacak olmasından mutlu

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Valentino Rossi, Andrea Dovizioso'nun bu ay gerçekleştirilecek San Marino GP'den itibaren takım arkadaşı olacak ve gelecek sene tam zamanlı dönüş yapacak olan Andrea Dovizioso'nun dönüşünden mutlu olduğunu söyledi.

Rossi, Dovizioso'nun son takım arkadaşı olacak olmasından mutlu

Yamaha, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada 15 kez MotoGP yarışı kazanan Dovizioso'nun verdiği araya Misano'da son vereceğini doğruladı. Dovizioso, Yamaha fabrika takımında mücadele edecek Franco Morbidelli'nin Petronas SRT'deki yerini alacak.

Geçen sene sonunda MotoGP'de yer bulamamasının ardından mücadeleye ara veren Dovizioso, bu sene Petronas SRT'de Rossi'nin 5. takım arkadaşı olacak. Sene başından beri Morbidelli, Garrett Gerloff, Cal Crutchlow ve Jake Dixon, Rossi'nin takım arkadaşları oldular. Morbidelli'nin sakatlanmasının ardından diğer isimler onun yerine yarıştılar.

Rossi, "Dovi'nin yarışacak olmasından çok mutluyum çünkü o çok deneyimli, çok hızlı bir isim ve onunla çok iyi ilişkiye sahibiz."

"2008'den beri hep birlikte mücadele ettik ve onun dönüyor olmasından çok mutluyum."

"Ve onun Yamaha'ya motosikleti geliştirmesinde bir şeyler verebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden takım arkadaşı olacağımız için mutluyum." dedi.

Yamaha'nın test sürücüsü Crutchlow, 2012'de Tech3'te, 2014'te ise Ducati'de Dovizioso ile takım arkadaşı olmuştu.

Dovizioso will take over the A-spec bike ridden by Dixon at Silverstone

Dovizioso will take over the A-spec bike ridden by Dixon at Silverstone

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dovizioso hakkında konuşan Crutchlow, "Yamaha'ya ne getirebilir bilmiyorum. Onun alışkın olduğu şeylerden çok farklı olacağını düşünüyorum. O, düzlükte çok fazla gücü olan motosikletlere alışkın. Ancak Dovi harika bir sürücü ve harika bir isim. Onun çok iyi iş çıkaracağını düşünüyorum."

"Umarım iyi iş çıkarır. İyi olan şey, gelecek sene bazı testlerde ben de olacağım. Onunla benzer şekilde çalışıyoruz."

"Onunla tamamen farklı sürücüleriz ancak neyin doğru olduğu, neyin yanlış olduğu konusunda harika anlayışa sahibiz. Onun iyi olacağını düşünüyorum ve umarım iyi iş çıkarır. Ancak onun hissiyat açısından alıştığı motosikletlerden çok farklı motosiklete sahip olacağını düşünüyorum."

"Çok uzun süre Ducati sürdü. Orada sahip olduğu avantaj burada olmayacak. Ducati'de sahip olduğu avantaj, kesinlikle burada olmayacak."

"Kesinlikle kolay olmayacak. Açıkçası tüm Yamaha sürücüleri gibi onunla çalışacağım ve sürüş yapmaya başladığında durumun ne olacağını göreceğiz." dedi.

Crutchlow, Silverstone'da Yamaha fabrika takımında Maverick Vinales'in yerine geçmişti ve Aragon'da da orada devam edecek. Ancak Misano'dan itibaren onun yerine Morbidelli'nin geçmesi planlanıyor.

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