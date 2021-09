Rossi, Dovizioso'nun son takım arkadaşı olacak olmasından mutlu

Yamaha, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada 15 kez MotoGP yarışı kazanan Dovizioso'nun verdiği araya Misano'da son vereceğini doğruladı. Dovizioso, Yamaha fabrika takımında mücadele edecek Franco Morbidelli'nin Petronas SRT'deki yerini alacak.

Geçen sene sonunda MotoGP'de yer bulamamasının ardından mücadeleye ara veren Dovizioso, bu sene Petronas SRT'de Rossi'nin 5. takım arkadaşı olacak. Sene başından beri Morbidelli, Garrett Gerloff, Cal Crutchlow ve Jake Dixon, Rossi'nin takım arkadaşları oldular. Morbidelli'nin sakatlanmasının ardından diğer isimler onun yerine yarıştılar.

Rossi, "Dovi'nin yarışacak olmasından çok mutluyum çünkü o çok deneyimli, çok hızlı bir isim ve onunla çok iyi ilişkiye sahibiz."

"2008'den beri hep birlikte mücadele ettik ve onun dönüyor olmasından çok mutluyum."

"Ve onun Yamaha'ya motosikleti geliştirmesinde bir şeyler verebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden takım arkadaşı olacağımız için mutluyum." dedi.

Yamaha'nın test sürücüsü Crutchlow, 2012'de Tech3'te, 2014'te ise Ducati'de Dovizioso ile takım arkadaşı olmuştu.

Dovizioso will take over the A-spec bike ridden by Dixon at Silverstone

