Rossi, Dovizioso'nun Ducati'den ayrılması karşısında şaşkın

Dovizioso'nun menajeri ve Ducati, cumartesi günü sabah saatlerinde yaptıkları açıklama ile sezon sonunda sekiz yıllık ilişkilerine son noktayı koyacaklarını duyurdular.

Dovizioso'nun menajeri, Ducati'nin yeni bir teklif sunmadığını söylese de, görüşmelerin durmasında finansal konular büyük rol oynadı.

2011 ve 2012'de Ducati için yarışan Rossi, ayrılığın kendisi için bir sürpriz olduğunu söyledi.

MotoGP efsanesi, "Şaşırdım çünkü biraz mücadele ettiklerini tahmin ediyorum, ancak sonunda devam etmeleri adına bir çözüm bulmalarını bekliyordum."

"Dışarıdan bu tür şeyler hakkında konuşmak her zaman zordur. Sonuçta Dovi ve Ducati açısından hikayenin tamamını bilmiyoruz."

"Yani, bu haber beni şaşırttı ve bu haber sürücü-pazarını açtı çünkü şu anda griddeki en iyi koltuklardan biri Ducati olan fabrika takımı koltuğu boşta."

"Bence pek çok sürücü oraya gitmek istiyor, ayrıca şampiyonanın en kötü anında Brno'da sakatlanan [VR46 Akademisi'nden] Francesco Bagnaia da öyle. Çünkü bence çok rekabetçi olabilir."

"Ayrıca Dovi'ye ne olacağını görmek de çok ilginç olacak, devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz." dedi.

Dovizioso, şu anda 2021 için "B planı" olmadığını, ancak yarışmaya devam etmek istediğini açıklamıştı.

Pramac'tan Jack Miller ise, gelecek sezon Andrea Dovizioso ile çalışamayacak olmaktan ötürü üzgün.

Miller, "[Bu] harap edici bir haber. Fakat bu yıl onu yarı takım arkadaşı olarak en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız."

Dovizioso ile 2012'de Tech3'te ve 2014'te Ducati'de takım arkadaşı olan LCR'den Cal Crutchlow, İtalyan markanın "büyük bir sürücüyü" kaybettiklerini ve onun yerini doldurmanın çok zor olacağını söyledi.

Dovizioso'nun ayrılığından sonra Ducati'nin ne kaybedeceği sorusuna Crutchlow, "Eh, harika bir sürücüyü kaybedecekler."

"Ancak bu, sürücünün değiştirilemeyeceği anlamına gelmez. Yıllar boyunca Ducati'de yaptığı şeyin harika olduğunu düşünüyorum."

"Dovi'nin ne kadar titiz olduğunu biliyoruz ve iyi hissederse zorlayabilir, iyi hissetmezse o kadar zorlamaz."

"Ancak Ducati'deki ilk yılını hatırlarsanız, zorlayamıyordu ve şimdi nasıl zorlayabileceğine bir bakın."

"Geçen yıl ve özellikle bu hafta sonu, onun ne kadar harika bir sürücü olduğunu görüyoruz ve son üç sezona bakıldığında bir şampiyonluk adayını kaybediyorlar."