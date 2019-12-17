Rossi, dört tekerlekli araçlara geçmeyi gözden geçiriyor

Valentino Rossi, geçmişte Ferrari'nin Formula 1 aracını pek çok kez kullandı ve hatta o yıllarda motosiklet yarışlarından Formula 1'e geçebileceği bile konuşuldu.

Buna karşılık Rossi, MotoGP'de kalmayı seçti ancak gelecekte otomobil yarışlarında yer almak istediğini her fırsatta söyledi.

Geçtiğimiz hafta Mercedes'in Formula 1 aracını süren Rossi, yalnızca birkaç gün sonra Abu Dhabi'deki Gulf 12 Saat'te podyuma çıktı.

Monza Rally Show'da harika performanslar sergileyen İtalyan sürücü, bu iki olayın ardından otomobil yarışlarında yer alma isteğinin geri geldiğini ima etti.

"Elbette Valtteri Bottas'ın yerin geçmek isterim, bu benim işime gelir!" diyerek gülümseyen Rossi, sonrasında, Maalesef yaşlanmaya başladım. Ama eğer Bottas, Maverick Vinales'in yanında Yamaha M1'i sürmek isterse bu benim için sorun değil!" diyerek şaka yaptı.

İtalyan MotoGP efsanesi, "Her zaman motosiklet sürmeyi bıraktıktan sonra otomobil yarışlarında vakit geçirmek istediğimi söyledim."

"Bana en uygun araçlarla yılda beş veya altı yarışta yer alabilirim. Le Mans ve Spa 24 Saat yarışları muhtemelen bu açıdan en iyileri." dedi.