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MotoGP / Katar GP / Haberler

Rossi, Doha GP sıralama turlarının öncesinde ‘’yeterince hızlı değil’’

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Valentino Rossi, MotoGP Doha Grand Prix hafta sonunda ‘’yeterince hızlı olmadığını’’ ve sıralama turları için iyi bir form yakalayamacağından endişelendiğini itiraf etti.

Rossi, Doha GP sıralama turlarının öncesinde ‘’yeterince hızlı değil’’

Petronas SRT sürücüsü, Cuma günkü antrenman turlarını 14. sırada tamamladı ve sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkacak.

Rossi, ikinci antrenman seansında 1:54.112 yaptı ve geçen haftaki sıralama turlarındaki en iyi zamanı 1:53.114'tü.

Dokuz kez dünya şampiyonu, bu Cuma günü arka lastiğin yol tutuşundan memnun değildi ve Cumartesi günü ilerleme kaydedeceğinden emin değil.

‘’Zorlanıyoruz. Açıkçası yeterince hızlı değilim çünkü zaman turu denemeleri boyunca, arka lastiğimin yol tutuşu beni çok zorladı.’’

‘’Geçen hafta sonu yaptığım süreleri yapamadım.’’

‘’Geçtiğimiz hafta sonu 1:53.8 yapabilmiştim ve bu süre, bu hafta sonunun ilk onuna kalmaya yeterli. Ancak ne yazık ki, bugün daha yavaştım ve sıralama turlarının ikinci bölümüne giremedim, bu bir sorun.’’

‘’Yarın, daha güçlü olabilmek adına arka tarafta daha fazla yol tutuşu yakalamamız gerek.’’

Cuma günkü formunun onu endişelendirip endişelendirmediği sorusuna Rossi, ‘’Evet, çünkü bugün hızımız harika değildi ve özellikle hızı geliştirmek için motosiklet üzerinde çalışmalıyız.’’

‘’Aynı zamanda üçüncü antrenman turlarında da motosikleti anlamaya çalışacağız. İlk 10’dan çok uzak değilim bu yüzden sıralama turlarının ilk bölümünde, birinci ve ikinci olarak kalmaya çalışacağız.’’ cevabını verdi.

Birçok sürücü pist koşullarının geçen haftaya göre daha kötü olmasından şikayet etmişti. Fabio Quartararo da bunlardan biriydi ve M1’iyle ‘’pistte kötü hissettiğini’’ itiraf etti.

‘’Bugün de pistte kötü hissettim ve eğer pist koşulları aynı kalırsa, tur zamanlarında sınırda kalacağız.’’

‘’Pistte hiç yol tutuşu yok gibiydi ve Ducati’ler çok iyiydi. Ancak bizim motosikletimizin güçlü yönü dönüşler ve yol tutuşu. Ancak bugün gerçekten kötüydü ve hissettiklerim de iyi değildi.’’

‘’Yani umarım yarın daha iyi koşullarda yarışırız ve biraz daha hızlı olabilir, çünkü bugün çok harika hissetmedim.’’

‘’Genel olarak koşullar çok iyi değildi ancak motosikleti durdururken çok zorlanıyoruz. Geçen haftayla tamamen farklı koşullar var ve umarım iyi tur zamanlarına erişmek için daha iyi yol tutuşu yakalayabiliriz.’’

Dokuzuncu sıradaki Maverick Vinales de Cuma günkü zaman turu denemelerinde zorlandı ancak daha önceki seanstan kalan önceden ısıtılmış lastiklerini kullandı ve yol tutuşu onun için de fazla değildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katar GP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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