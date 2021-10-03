Rossi, Bagnaia'nın Ducati ile yakaladığı MotoGP pole serisini övdü

Bagnaia, Cumartesi günü Circuit of the Americas'da sıralama turlarını 0.348 saniyelik farkla önde bitirerek, art arda üçüncü, 2021'deki ise dördüncü pole'ünü aldı.

Ducati sürücüsü Misano ve Aragon'daki son iki pole'ünü galibiyete çevirdi ve şampiyonluk savaşında en azından bir fırsat yakaladı Sezonun bitimine dört yarış kala Fabio Quartararo ile arasındaki puan farkı şu anda 48.

VR46 Academy ile Bagnaia'nın gelişimine yardım eden Rossi, Ducati sürücüsünün attığı turun 'müthiş' olduğunu ve onu Desmosedici'yi sürerken görmenin 'büyük bir zevk' olduğunu söyledi.

Yaptığı kazanın ardından sıralamayı 20. tamamlayan Rossi, "Pecco etkileyici."

"Harika bir tur ile arka arkaya aldığı üçüncü pole pozisyonu. Çok iyi bir form yakaladı."

"Sürüşünü izlemek çok eğlenceli. Büyük bir keyif çünkü Ducati'yi zirvede sürüyor. Böyle bir Ducati görmeyeli uzun, çok uzun bir zaman oldu. Pecco için çok mutluyum." dedi.

COTA'daki sıralama sonuçları Bagnaia'yı, 2009 Rossi'den bu yana arka arkaya üç kez pole alan ilk İtalyan ve 2008'de Casey Stoner'dan beri bu başarıları elde eden ilk Ducati sürücüsü yaptı.

Rossi'nin övgüleri ve 2009'daki pole zaferlerine denk olmanın kendisine ne ifade ettiği hakkında Bagnaia Motorsport.com'a, "Bu art arda üç kez pole aldığımı ifade ediyor!"

"Bu yüzden mutluyum ama çok şey değiştirdiğini düşünmüyorum. Biz şampiyonada başarılı olmak için buradayız ve bunun için en iyi başlangıç pole pozisyonu. Bunu da yeniden elde ettik. Ancak çok şeyin değiştiğini düşünmüyorum." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia bu yıl Ducati'yi çok iyi sürebildiğini çünkü 2021'de bakış açısının değiştiğini söylüyor.

Bagnaia, "Ducati'de başladığımda sürekli kaza yapıyordum, hiçbir zaman çok iyi hissedemedim ve sürekli zorluyordum ama sürüş stilim Ducati ile uyumlu değildi."

"Moto2'deyken virajlarda her zaman çok hızlıydım ve orada çok sert frenleyemiyordunuz çünkü arka taraf her zaman kayıyordu."

"Daha sonra MotoGP'ye geldiğimde ilk testte hızlıydım çünkü sadece zaman turu denemeleri yapıyordum. Bu sonradan öğrendiğim bir şey çünkü MotoGP'de üst sıralardaki sürücüler, sezonun ilk testi dışında hiçbir test sırasında asla zaman turu denemesi yapmaz."

"Ancak 2019 Katar'dan beri kullanılmış lastiklerle çalışmaya başladık. Zorlanıyordum ve iyi hissetmiyordum. Bu yıla kadar hep iyi hissetmeden sürdüm."

"Geçen yıl iyi yarışlarım oldu ama bence bu yıl motosiklet üzerinde zihnen değiştim. Motosikleti çok iyi biliyormuş gibi hissediyorum ve frenlere de çok iyi uyum sağladım çünkü artık motosikleti çok iyi durdurabiliyorum ve harika hissediyorum."

"Ayrıca Ducati'nin virajlardaki hızına da uyum sağladım çünkü motosikletimiz virajın ortalarında çok hızlı değil. Ancak bu yıl iyi bir iş çıkardık ve şimdi motosiklet buna daha uygun." şeklinde açıkladı.