Rossi: "Bagnaia, bu hafta sonu 'her zamanki Pecco' gibi değil"

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Bagnaia, pazar günkü Valensiya GP'de şampiyonluk rakibi Fabio Quartararo'nun nerede olduğuna bakılmaksızın en az 14. sırada bitirirse, 15 yıl içinde Dünya Şampiyonu olan ilk Ducati sürücüsü olabilir.

Ayrıca, Rossi'nin 2009'da son şampiyonluğunu kazanmasından bu yana ilk İtalyan MotoGP Dünya Şampiyonu olacak.

MotoGP'den emekli olduktan bir yıl sonra bu hafta sonu Valensiya'da bulunan Rossi, Ricardo Tomo pistinde Bagnaia'da bir farklılık sezdi; yine de Rossi, şampiyonluğu kazanması için Bagnaia'nın performansının zirvesinde olması gerekmediğini düşünüyor.

Sky İtalya'ya konuşan Rossi, “Kağıt üzerinde Pecco için çok uygun bir durum çünkü kaybetmek için tek bir şans var; Pecco'nun puan alamaması ve Quartararo'nun yarışı kazanması."

"Ama bu son yarış ve yine de zor; çünkü 23 puan önde olsanız bile yarışı bitirmeniz gerekiyor."

“Bagnaia ile her zamanki gibi konuştum. Psikolojik olarak nasıl olduğunu anlamaya çalıştım ama bana her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Bana iyi uyuduğunu da söyledi ama bence bu imkansız."

“Dünya Şampiyonasını belirleyen yarışlardan önceki gece uykuya dalmakta zorlanıyor, 2 veya 3 saat uyuyabiliyorsunuz."

“Ayrıca Bagnaia, motosikletin üstündeyken her zamanki, zirvedeki Pecco değil gibi hissettim."

“Ama Bagnaia'nın zirvede olmasına gerek yok, sekizinci bitirirse bile harika bir iş yapmış olacak."

“Onu hâlâ biraz zor durumda görüyorum ve bu normal, bu insani bir şey. Böyle olmaması imkansız olurdu."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Doğru olan, bunu kabul etmek ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak." dedi.

Bagnaia pazar günkü Valencia GP'sine sekizinci sıradan, Quartararo ise dördüncü sıradan başlayacak.

Bagnaia şampiyonluğu kazanırsa, tek bir sezonda beş kez yarış dışı kalarak bunu başaran ilk sürücü olacak.

Haziran ayındaki Almanya GP'sinden sonra Bagnaia, Quartararo'nun 91 puan gerisinde kalmıştı. Ancak Rossi, sezonun ilk yarısının koşulları göz önüne alındığında bunun asla 'gerçekçi' bir dezavantaj olmadığını düşünüyor.

Rossi, “Pecco, hiçbir zaman vazgeçmedi."

“Liderin 91 puan gerisinde olmak büyük bir dezavantajdı ama yine de gerçekçi değildi çünkü hatalar yaptı ve şanssızdı."

“Hem o, hem sürüş şekli hem de motosikleti her zaman çok rekabetçiydi."

“Şampiyona uzundu ve o her zaman kendine inandı. Bu farkı telafi etme süreci gerçekten inanılmazdı ama sonunda, sadece şampiyonayı kimin kazandığını hatırlıyorsunuz." dedi.