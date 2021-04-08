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MotoGP / Haberler

Rossi, MotoGP performansının Avrupa yarışlarında daha iyi olacağından emin değil

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Petronas SRT Yamaha sürücüsü Valentino Rossi, Katar MotoGP yarışlarındaki kötü performansının, önümüzdeki hafta Avrupa'ya geri döndüğü zaman toparlanıp toparlanmayacağından emin değil.

Rossi, MotoGP performansının Avrupa yarışlarında daha iyi olacağından emin değil

Bu yıl Petronas SRT ekibine geçiş yapan dokuz kez dünya şampiyonu Valentino Rossi, Katar'da dördüncü başladığı yarışta 12. sırada finiş görürken, Doha GP'de 21. sıradan başladı ve 16. sırada finiş gördü.

Rossi, Yamaha fabrika ekibi sürücüleri Maverick Vinales ve Fabio Quartararo'nun birer galibiyet aldığı bu yarışlarda, motosikletten en iyi performansı çıkarmakta zorlandı.

Sıradaki Avrupa yarışları, Rossi'nin kariyerini bir yıl daha uzatıp uzatmama kararı öncesinde kritik öneme sahip olacak ve yerine getirmesi gereken bazı performans kriterleri var.

Rossi, performansının Avrupa yarışlarında gelişip gelişmeyeceği sorusuna, "Bilmiyorum, çünkü her yıl çok fazla şey değişiyor."

"Avrupa'da benim için çok iyi olan bazı pistler var. Bu yüzden, Avrupa'ya geri döndüğümüz vakit daha güçlü olabilmeyi umuyoruz."

“[Yarışta] elektronik tarafında daha fazla güçlü olmamı sağlayacak bazı farklı ayarlar keşfettik."

“Ne yazık ki bunları sabahki seansta bulduk ve başlangıç pozisyonum çok kötüydü."

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Durum şu anda zor çünkü tüm sürücüler, tüm motosikletler çok güçlü ve kazananın 10 saniye gerisindeyseniz, 15. oluyorsunuz."

"Portimao'dan başlamak üzere diğer yarış pistlerinde nasıl olacağımızı görmeliyiz, daha rekabetçi olup olmadığımızı anlamaya çalışacağız.” cevabını verdi.

Takım arkadaşı Franco Morbidelli de, Katar'daki her iki yarışta da zorlandı ve tıpkı Rossi gibi toplamda dört puan alabildi.

İtalyan sürücü, Doha yarışı için 2020'nin başında kullandığı ayarlara geri döndüğünü ancak bunun, geçen sezonun başında savaştığı lastik ömrüyle ilgili sorunları tekrar ortaya çıkardığını ve bundan ötürü de damalı bayrakta 12.sırada gördüğünü söyledi.

"Büyük bir değişiklik yaptık ve 2020'de kullandığımıza benzer bir ayara geri döndük."

“Yarışta, tempo bir öncekinden daha iyiydi. Savaştaydım ve mücadele edebildim."

“10. sıradan başladığımız ve griddeki en hızlı motosiklete sahip olmadığımız için, diğer çocuklarla savaşmak gerçekten zordu, ama en azından bunu yapma şansım oldu."

“Yine de 2020'nin başlarında yaşadığımla benzer sorunlar ortaya çıktı, bu yüzden iyi tempomu son kısma kadar korumakta zorlandım, lastiklerim çok erken bitti."

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Binder, Doha GP'de aldığı lastik riski nedeniyle “endişelenmiş"

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Editör Lewis Duncan

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