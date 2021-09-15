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MotoGP / Aragon GP Haberler

Rossi, Aragon GP galibi Bagnaia’yı lastik seçimi konusunda “hipnotize etmeyi” denemiş

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Valentino Rossi, yarış öncesinde Aragon Grand Prix’si galibi Francesco Bagnaia’yı doğru lastik seçimi yapması için “hipnotize etmeyi denediğini” söyledi.

Rossi, Aragon GP galibi Bagnaia’yı lastik seçimi konusunda “hipnotize etmeyi” denemiş

Ducati sürücüsü Bagnaia, pole pozisyonundan start aldığı Aragon Grand Prix’sinin 23 turunu da lider götürdü ve Honda sürücüsü Marc Marquez’in güçlü atağına karşı koyarak heyecanlı yarışta ilk galibiyetini kazandı.

İtalyan sürücü, Franco Morbidelli’den sonra Rossi’nin VR46 Akademisi’nden yarış kazanan ikinci MotoGP sürücüsü oldu ve bu zaferi, Ducati’nin MotoGP’ye katılmasının tam olarak 50. Yıl dönümünde kazandı.

Rossi, pazar günkü yarışın ardından Bagnaia’nın galibiyeti konusunda memnuniyetini saklayamadı ve genç İtalyan sürücünün, geçmişte lastik konusunda “bazı tuhaf kararlar aldığı” düşünüldüğünde sert ön lastik ve yumuşak arka lastik seçtiğinden emin olmak istediğini kabul etti. 

Yarışı 19. sırada tamamlayan Rossi, “İlk olarak Pecco için çok, çok mutlu olduğumu söylemem gerek. Öncelikle kişisel olarak [onun adına çok sevindim] çünkü Pecco’nun yakın arkadaşıyım ve hafta sonlarında birlikte pek çok zaman geçiriyoruz.”

“Bu yüzden, önce onu tebrik ettiğimi söylemeliyim çünkü ilk MotoGP galibiyeti bir motosiklet sürücüsünün asla unutmayacağı bir andır.”

“Ayrıca son tura kadar mücadele ettiğiniz bir galibiyet harika bir şeydir.”

“Bence bunu hak ediyor çünkü tüm yıl boyunca çok hızlıydı ve Ducati’yi çok iyi bir şekilde sürüyor.”

“Dün ona kazanma anının geldiğini söyledim çünkü hep çok hızlıydı.”

“Geçmişte bazen lastikler konusunda şanssızlık yaşadı ama bugün, o gündü.”

“Dün [cumartesi] onu hipnotize etmeye çalıştım ve ona [sürekli] ‘sert/yumuşak’ dedim çünkü bazen Pecco lastikler hakkında tuhaf kararlar alıyor.”

“Onu bu sabah gördüm ve tekrardan bunu söyledim, bu yüzden onun adına çok mutluyum.” dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Dorna

Rossi, VR46 Akademisi’nin genç İtalyan sürücünün Grand Prix yarışlarında başarılı olmasını sağlamak için sarf ettiği efor hakkında ne kadar “gurur duyduğunu” ifade ederek sözlerine devam etti. 

“İkinci olarak Akademi’nin çıkardığı işten de çok gurur duyuyorum çünkü Pecco’yu Moto3’teyken aldık ve bu seviyeye gelmesine yardım ettik. Bu yüzden Akademi’den çok gurur duyuyorum.”

“Sonuçta kendi elleriyle bunu başardı çünkü güçlü bir sürücü olmanız gerekiyor.”

“Fakat bu seviyeye gelmesine yardımcı olduğumuz için gururluyum ve ayrıca Ducati’nin bir İtalyanla galibiyet kazanması harika bir şey.”

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Zarco, Aragon yarışını 17. bitirmesinin ardından "günün kaybedeni" gibi hissediyor

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