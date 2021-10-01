Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

15 yaşındaki Dean Berta Vinales, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Jerez ayağında, birden fazla sürücünün karıştığı kazada hayatını kaybetti.

Temmuz ayında, 14 yaşındaki European Talent Cup sürücüsü Hugo Milan ve Mayıs ayında Moto3'te yarışan bir başka genç isim Jason Dupasquier, geçirdikleri kazalar sonucu hayatlarını kaybettiler.

Bu üç gencin hayatını kaybetmesinin ardından motosiklet dünyasında, bu tarz ölümcül kazalar yaşanmaması için güvenliğin ne yönde geliştirilebileceği konusunda görüşmeler yapılmaya başlandı.

Rossi, bu tarz serilerde sarı bayrak kurallarının daha iyi uygulanması gerektiğine vurgu yaparken, aynı zamanda bu tarz serilerdeki agresiflik seviyesinin çok yüksek olduğunu ve bir noktada bunun, birbirine yakın yarışlar olması için kullanılan mevcut motosikletlerden kaynaklandığını belirtti.

Rossi, ABD Grand Prix'si öncesinde şöyle dedi: "Jerez'de olanlar büyük bir felaketti ve bu yıl, üçüncü kez oldukça genç bir sürücünün hayatını kaybettiği anlamına geliyor."

"Ne yapabiliriz? Bence en büyük problem ve sporumuzdaki en tehlikeli şey, bir sürücünün kaza yapması ve arkasından gülen sürücünün de ona çarpması."

"Supersport 300 yarışlarında bu durum çok tehlikeli çünkü orada 42'den fazla sürücü var. Ayrıca herkes çok yakın."

"Haliyle bu tip bir kazanın meydana gelme riski çok yüksek."

"Yapabileceğimiz tek şey, bir sürücüden kaynaklanan sarı bayrağa daha fazla saygı göstermek."

"Jerez'deki kazanın dinamiği tam olarak nasıldı bilmiyorum ama genellikle sürücüler sarı bayrağı gördüklerinde mümkün olduğunca az vakit kaybetmeye çalışıyorlar."

"Belki de ilerleme kaydetmenin bir yolu buna dikkat etmektir. Ayrıca son yıllarda sürücülerin hepsi, özellikle de genç sürücüler çok ama çok agresif ve yarışları takip ettiğinizde oldukça korkutucu görünüyor, çünkü herkes maksimumdan fazlasını veriyor ve asla neler olabileceğini düşünmüyorlar."

"Bana göre herkes, motosiklet yarışlarının ne kadar çok tehlikeli olduğunu hatırlamalı."

MotoGP remembers WorldSSP300 rider Dean Berta Viñales Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Uluslararası seviyedeki alt kategorilerde, yarışa katılabilmek için bir tür yaş sınırı gerekip gerekmediği sorulduğunda Rossi, bunun bir fark yaratmayacağını ve çok daha katı düzenlemeler gerektiğini belirtti.

"Yaş sınırını yükseltmek çözüm olabilir ama bunu yapmak zor çünkü yaşı bir veya belki iki yaş artırabilirsiniz, bu bir noktada yardımcı olabilir, ancak bu büyük bir fark yaratmaz."

"Öte yandan özellikle de çok genç sürücülerin olduğu alt kategorilerde, kurallar daha katı olmalı ve yarışları kontrol edenler, pistte olup bitenleri daha kesin bir şekilde takip etmeliler."

“Birisi eğer tehlikeli bir şey yapıyorsa, cezalar daha kuvvetli olmalı. Belki de çözüm budur."

"Bence harika bir sporumuz var, hepimiz sporu seviyoruz. Fakat her zaman diğer sürücülere saygı duymalısınız çünkü sonunda herkes önde olmak istiyor."

"Ancak sizin ve rakiplerinizin güvenliği gibi, iki pozisyon kazanmaktan daha önemli şeyler var. Bence bence gelecek için verilmesi gereken en güçlü mesaj bu olmalı."