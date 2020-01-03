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Rossi, 2021'de Petronas Yamaha'ya geçebilir

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Rossi, 2021'de Petronas Yamaha'ya geçebilir
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Çeviren: Cem Özel, Editör
3 Oca 2020 16:05

Valentino Rossi, kariyerine devam etmek isterse Petronas SRT uydu takımına geçmeye açık olacağını söyledi.

Yamaha’yı, 2021 sürücü kadrosu için potansiyel olarak zor bir karar süreci bekliyor. Çaylak Fabio Quartararo çok iyi bir sezon geçirirken, fabrika takımına geçmeyi hedefliyor.

Ducati ise Maverick Vinales’e olan ilgisini gizlemezken, Quartararo’nun da 2020 sezonu öncesinde sürücü pazarında istenilen bir sürücü olacağı kesin.

Kalmak istediği sürece Rossi’nin Yamaha’da bir koltuğa sahip olacağı bilinse de, İtalyan sürücü 2021’de Quartararo’yla yer değiştirmeyi düşünebileceklerini söyledi.

Gazzette dello Sport’a konuşan Rossi, “Petronas’a gitmekte pek bir fark göremiyorum. Olduğum yerde kalmayı tercih ederim, ancak bir takımda sadece iki koltuk var.”

“Ve bence, Petronas kötü bir takım değil. Ancak belki Vinales gider, belki Quartararo motosiklet değiştirir, kim bilir.”

“Durumu anlamak için sezon ortasına kadar zamana ihtiyacım olacak. Lin Jarvis (takım patronu) ile konuşmam ve Yamaha’nın ne düşündüğünü görmem gerek.”

“Ne yazık ki, günümüz MotoGP’sinde her şeye senenin başında karar veriliyor.”

“Yamaha, benim rekabetçiliğime inanıyor. Bu önemli. Bu büyük bir onur ve ayrıca bir sürücü ayrılmaya karar verdiğinde onun için büyük bir lüks. Genelde takımlar sizi karaya oturmuş şekilde bırakıyor.”

“Yeni motosikletin düzlükte 10km/s daha hızlı olması, Honda ve Ducati gibi olması güzel olur. Ancak bunun zor olacağını biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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