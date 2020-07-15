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MotoGP / Son dakika

Rossi: "2021'de %99 Petronas SRT ile MotoGP'de yarışacağım"

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Rossi: "2021'de %99 Petronas SRT ile MotoGP'de yarışacağım"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Tem 2020 19:02

Valentino Rossi, 2021 MotoGP sezonu için Petronas SRT ile anlaştığı yönündeki iddiaların yalan olduğunu, ancak 2021'de Petronas ile MotoGP'de devam etme ihtimalinin %99 olduğunu söyledi.

Rossi, 2021 yılında Yamaha fabrika takımındaki yerini kaybedecek ve yerini Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo alacak.

Dokuz kez dünya şampiyonunun, 2021 için tam fabrika desteğiyle birlikte SRT takımına geçmesi bekleniyor. Ayrıca Rossi'nin sözleşmesinde 2022 için de bir opsiyon bulunacak.

İtalyan basını geçtiğimiz günlerde anlaşmanın zaten imzalandığını iddia etti.

Fakat İspanya GP öncesi konuşan Rossi, bu iddiaları reddetti. Yine de anlaşma ihtimalinin %99 olduğunu söyledi.

“Evet, sözleşmeyi imzaladığım haberler doğru değil, bunlar yalan. Ama [imzalamaya] çok yakınız. 2021'de devam etmek istiyorum, Yamaha ile konuşuyorum. Özellikle de Petronas'tan Razlan [Razali, takım patronu], [Wilco] Zeelenberg ve [Johan] Stigifelt ile görüşüyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum."

“Benim için çalışacak insanlar ve -özellikle de- takım gibi çözmemiz gereken bazı detaylar var. Ancak henüz imzalamamış olsam bile, 2021'de Petronas için yarışma ihtimalim %99."

Rossi, çarşamba günü gerçekleştirilen testin sabah bölümünde üçüncü olsa da, öğleden sonra 16. sırada yer aldı. Kombine edilmiş derecelerde ise beşinci sırada yer aldı.

Rossi, “Pist ve M1'e geri dönmek harika bir duygu. Oldukça iyi bir gündü. Sabah o kadar kötü değildim, çünkü bugün zorlamak için sadece bir tane yumuşak lastiğimiz vardı."

“Bunu sabah taktım ve iyi bir tur attım. Sonunda genel tabloda beşinciydim. Öğleden sonra farklı lastikler denedik, ancak daha yüksek sıcaklıklarda daha fazla mücadele ediyoruz ve tempom harika değil, motosikletin dengesini pek sevmiyorum."

"Yapacak çok işimiz var, ama bisiklete geri dönmek çok iyiydi."

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Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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