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MotoGP / Son dakika

Rossi: "2021 motorlarının dondurulması Yamaha için bahane olamaz"

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Rossi: "2021 motorlarının dondurulması Yamaha için bahane olamaz"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Valentino Rossi, Yamaha'nın sorunlu 2020 motorunu düzeltmesinde 2021'de motorların dondurulmasının bir bahane olamayacağını söyledi.

COVID-19 sonrası harcamaları düşürme önlemleri kapsamında KTM haricinde tüm takımlar, 2021'e mevcut motorları ile başlayacaklar. KTM, daha önceki gelişim hakkını kullanamadığı için motorunu geliştirecek.

İlk yarışın ardından ise normal gelişim kuralları devreye girecek ve sadece geride olan Aprilia motorunu sezon boyunca geliştirebilecek.

Yamaha bu sene motor sorunlarıyla karşılaştı ve motoru düzenli olarak hem yavaş hem de dayanıksız olmasıyla dikkat çekti.

Motorların dondurulması en çok Yamaha'yı etkileyecek gibi görünüyor ancak Rossi, motor performansıyla alakalı yapılabilecek başka şeyler olduğunu söyledi.

Rossi, "2021 için motorlar donduruldu ancak bu bir bahane olamaz."

"MotoGP'de performansı geliştirmek için motor etrafında, elektroniklerde birçok şey yapabilirsiniz. Motoru temiz tutarak, sıcaklığı düşük tutarak ya da egzoz tarafında bir şeyler yapabilirsiniz."

"Performansı iyileştirmek için motoru açamasanız bile, gelişebileceğiniz birçok farklı sorun var."

"Bu açıdan Yamaha iyi bir şekilde, doğru yönde çalışırsa, daha iyi iş çıkarabiliriz." dedi.

 

Rossi'nin koronavirüs kapmasının ardından katıldığı ilk yarış olan Avrupa GP, sadece 5 tur sürebildi. Rossi, uzun yıllardır görülmeyen bir elektronik sorunuyla yolda kaldı.

Rossi, rakip üreticilerin sezon başına göre kendilerinden daha çok geliştiğini söyledi ancak en büyük sorunun motorda olduğunu vurguladı.

Rossi, "Birçok kez olduğu gibi, sezon başında hazır ve hızlı olduğumuz doğru."

"Ancak sonrasında diğer üreticiler çok fazla yeni şey getiriyorlar. Onları çözmeleri birkaç yarış sürüyor ancak sezon sonunda çok güçlü oluyorlar."

"Ancak yarışa göre de değişiklikler oluyor. Franco geçen hafta sonu kazanırken burada tüm Yamaha'lar zorlandı." 

"Her zaman söylediğim gibi, bizim için en büyük sorun motor çünkü her zaman düzlükte en yavaşız. Ancak aynı zamanda dayanıklılık sorunlarımız da var."

"Bu yüzden sezonu 5 motorla tamamlama konusunda zorlanıyoruz. Yeterli performansa sahip değiliz ancak aynı zamanda yeterli dayanıklılığa da sahip değiliz."

"Ayrıca, motor karakteristiği uzun zaman boyunca Yamaha'nın güçlü olduğu bir noktaydı ancak artık diğer motorlar hızlanmada bizden daha nazik."

"Tüm sorunları bir araya getirirsek, gelişmemiz gereken alan motor diyebiliriz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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