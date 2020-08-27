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MotoGP / Son dakika

Rossi, 2021 Ducati fabrika takımı için Bagnaia'yı destekliyor

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Rossi, 2021 Ducati fabrika takımı için Bagnaia'yı destekliyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Valentino Rossi, desteklediği isimlerden birisi olan Francesco Bagnaia'yı 2021'de Ducati fabrika takımında görmek istediğini kabul etti.

Steiermark GP hafta sonunda Ducati, Bagnaia'ya şirket bünyesinde kalması için iki senelik teklif yaptığını doğrulamıştı. Andrea Dovizioso'nun takımdan ayrılacak olması nedeniyle gelecek sene Ducati fabrika takımında Jack Miller'ın yanında Bagnaia ya da Johann Zarco'dan birisi olacak gibi görünüyor. Ancak Ducati, eski sürücüsü Jorge Lorenzo'nun dönüşüne de henüz kapıyı kapatmış değil.

Ducati'nin 2021 kadrosunu San Marino yarışına kadar netleştirmesi bekleniyor. Rossi, Ducati'nin Bagnaia'yı fabrika takımına yükseltmesini umuyor.

Rossi, "Pramac, Ducati'ye gerçekten yakın ancak umarım Pecco gelecekte fabrika takımında olur. Onun fabrika takımına gitmesini önerebilirim."

"Pramac takımı kesinlikle çok iyi ancak fabrika takımı kağıt üstünde daha fazlasını verebilir. Umarım gelecek sene kırmızı tulumları giyer. Bu onun için harika bir fırsat olur." dedi.

Bagnaia, Çekya GP'de antrenmanda geçirdiği kazada sakatlanmasından bu yana yarışmıyor ancak onun Misano'da dönmesi bekleniyor. Zarco'nun Ducati'nin daha fazla desteği ile Avintia'da kalması, Moto2'den Luca Marini ya da Enea Bastianini'nin Jorge Martin'in yanına geçmesi bekleniyor.

Marini, VR46 Academy'de yer alıyor ve Rossi'nin üvey kardeşi. Marini şu anda Moto2 şampiyonasında 8 puanla lider durumda. Rossi, Marini'nin 2021'i düşünmekten ziyade mevcut şampiyonayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

Marini, "Ducati'nin Luca ile ilgileniyor olmasından tabii ki onur duyduk. Ancak şu an için önemli olan mevcut sezona odaklanması çünkü şampiyon olma şansı var ve bu fırsatı her zaman yakalayamazsınız. Bazı sürücüler tüm kariyerleri boyunca bu fırsata sahip olamıyorlar."

"Bu yüzden onun yerinde olsam daha çok bu seneye odaklanırdım. Ardından Ducati ile MotoGP'ye girebilirse, tabii ki bundan mutluluk duyacağız." dedi.

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Seri MotoGP
Pilotlar Francesco Bagnaia , Valentino Rossi Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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