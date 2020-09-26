Rossi: "2020'deki formum MotoGP'de kalmam konusunda beni ikna ediyor"

Temmuz ayından bu yana MotoGP'de kalacağından %99 emin olduğunu söyleyen Yamaha sürücüsü, bu hafta sonu Petronas SRT ile 2021 için resmi sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyor.

Rossi'ye sezon başında Yamaha fabrika takımıyla devam etmesi teklif edildi ancak İtalyan sürücü, performansını değerlendirmek istek istedi ve bundan ötürü ilk altı ya da yedi yarışın geçmesini istedi. Sonuç olarak da Yamaha, erken bir karar vererek Ducati'nin ilgisi bulunan Maverick Vinales'le sözleşme yeniledi ve Rossi'nin yerine de Fabio Quartararo ile anlaştı.

COVID-19 salgını ve değişen 2020 takvimi, Rossi'yi planlarını değiştirmeye zorladı. Sezon başından bu yana 58 puan alan 41 yaşındaki sürücü, geçen yıldan 13 puan daha az alsa da, bir podyum aldı ve üç kez ilk beşte yer aldı.

Motorsport.com'a konuşan Rossi, 2020 formunun kendisini MotoGP'de kalmaya ikna etmek için yeterli olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Geçen yıl Le Mans'tan ve sonraki ilk yarışlardan, özellikle de Mugello'dan sonra çok sinirliydim. Bazı iyi yarışlar ve bazı podyumlar kazandıktan sonra yolumuzu kaybettik. Çok fazla zorlandım. Mugello bir kabustu, Barselona o kadar kötü değildi ama [Jorge] Lorenzo ile kaza yaptım."

"Assen bir felaketti, Sachsenring bir felaketti ve ayrıca yıl sonunda Aragon veya Valencia gibi bazı yarışlar da vardı. Sonuçtan ayrı olarak motosikleti süremedim ve yeterince güçlü olamadım. Bu yüzden David ile takımda bir şeyleri değiştirdim."

"Sezonun başında düşündüğüm şey şuydu: istediğim şekilde yarışamıyorsam o zaman bırakmam gerekiyor. Ama şu anda durum çok daha iyi ve kendimi iyi hissediyorum. Tabii ki durum zor, çünkü seviye çok yüksek, ama [birlikte] iyi çalışıyoruz ve güçlü olabileceğimizi düşünüyorum."

"Yani evet, bu tür sonuçlar bir yıl daha devam etmemi sağlıyor."

Rossi Perşembe günü ekip şefi Munoz'un, veri analisti Matteo Flamigni'nin ve binici antrenörü Idalio Gavira'nın gelecek yıl SRT'ye katılacağını doğruladı. Ancak uzun süredir birlikte çalıştığı Alex Briggs ve Brent Stephens kendisine katılmayacak.