Rossi, 2019'u Ducati yıllarına benzetti

Bitime iki yarış kala Rossi, sadece iki podyum aldığı sezonu 153 puanla yedinci sırada götürüyor ve Yamaha ile en kötü sezonunu geçiriyor.

Bu, Ducati ile geçirdiği 2011 ve 2012 yıllarıyla benzer görünüyor.

Rossi sezon boyunca düzlüklerdeki hız eksikliği ve arka lastiğin yol tutuşundan şikayetçiydi.

Rossi, Ducati'deki zamanlarına kıyasla daha iyi durumda olduğunu kabul ediyor ancak durumun çok daha iyi olmadığını söylüyor.

Rossi, "Bu elbette doğru, Yamaha'daki en kötü sezonum. Hem şampiyonadaki durumum hem podyum sayım hem de puanlarım açısından durum bu."

"Fakat Ducati yıllarına göre farklı, çünkü farklı problemlerimiz var. Düzlüklerdeki hız eksikliğiyle çok fazla mücadele etmek zorunda kalıyorum çünkü en yüksek süratte çok yavaşım."

"Arka lastiklerin aşınmasında çok fazla zorlanıyorum. Bu yüzden yarışın ikinci bölümünde zorlandım. Ancak motosikletle ilgili hisler fena değil."

"Ducati ile geçirdiğim en zor sezonlardan birazcık daha iyi. Ama gelecekte daha rekabetçi olmaya çalışmamız gerekiyor."

Vinales: "Üçüncülük bir ganimet olur"

Diğer tarafta Maverick Vinales bitime iki yarış kala dördüncü Alex Rins'ın sadece yedi puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor ve altı yarışın üçünde podyuma çıkmayı başardı.

Bu yıl Hollanda yarışını kazanan Vinales, şampiyona üçüncülüğünün kendileri için ganimet gibi olacağını söyledi.

Avustralya'da galibiyet mücadelesi verirken kazan yapan Vinales, "Şampiyonada üçüncü olmak bir ganimet olacak çünkü yıl boyunca pek çok hata yaptık ve üç kez kaza yaptık. Şampiyonada üçüncü olma şansına sahip olmak kesinlikle bir ganimet. Fırsatımız olursa kesinlikle onu almaya çalışacağız. Ama düşündüğüm şey bu değil. Gelecek yıl daha iyi olmak adına nerede kaybettiğimizi anlamaya odaklanıyorum. Çünkü gelecek yıla iyi şekilde hazırlanabilirsek, ilk yarıştan itibaren iyi bir şansımız olabilir. Yani her gün motosikletle maksimumda kalmayı hedefliyorum." dedi.