Rossi, 10 sene önce Suzuki ile yarışmaya çok yakınmış

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Uzun MotoGP boyunca üç farklı üretici ile -Honda, Yamaha, Ducati- mücadele eden Rossi, Honda ile 3, Yamaha ile 4 şampiyonluğa ulaşırken, Ducati'deki iki sezonu boyunca galibiyet dahi alamadı.

Kendisi için sakatlıklarla dolu geçen ve takım arkadaşı Jorge Lorenzo'ya mağlup olmasıyla sonuçlanan 2010 sezonunun ardından "İtalyan takım, İtalyan pilot" ikilisini oluşturmak adına Ducati'ye giden Rossi'nin macerası, iki sezon sonra eski takımı Yamaha'ya daha farklı bir statüde dönerek son buldu.

Ducati ile ilişkilerin koptuğu dönemde İtalyan sürücü için bir diğer alternatiften de bahsedilmekteydi: spora dönmeye hazırlanan Suzuki!

Rossi'nin kariyerinin ilk kısmında kendisiyle çalışmış önemli isimlerden Davide Brivio'ya göre anlaşmaya varamamalarının tek sebebi, iki tarafın zaman çizelgelerinin birbirine uymamasaydı.

İtalyan Slick Magazine'a konuşan Brivio, "Hikayeye Valentino ile çalıştığım 2011 yılından başlamalıyız, nitekim onunla birlikte Yamaha'dan ayrılmıştım."

"2011 sezonunun ardından Suzuki spordan çekildi, zaten çekilecekleri bir önceki sezondan beri belliydi. Takım son sezonunu sadece tek motosikletle yarışarak geçirdi, amaç Dorna ile sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirmekti."

"Çekildiklerini duyurdukları resmi açıklamada 'geri döneceğiz' yazıyordu, bu yüzden padokta hikayenin burada bitmeyeceği biliniyordu.

British Grand Prix. Silverstone, England. 15th-17th June 2012. Valentino Rossi, Ducati. World Copyright: Kevin Wood/LAT Photographic. ref: Digital Image IMG_6392a Fotoğraf: Kevin Wood / Motorsport Images

"2012 sezonunun başlamasından kısa bir süre sonra Shinichi Sahara [Suzuki MotoGP CEO'su] benimle temasa geçti. Bana '2014'te dönmeyi düşündüklerini ve Valentino'nun bizimle ilgilenip ilgilenmediğini bilmek istiyorum' dedi."

"Valentino'ya bundan bahsettim, ancak Ducati ile olan sözleşmesinin 2012 sezonunun ardından sona ereceğini ve bana 2013 sezonunda kullanabileceği bir motosiklete ihtiyacı olduğunu söyledi. Yani Suzuki'yi bekleyemezdi. "

"Ben de Shinichi Sahara'ya tam olarak bunu söyledim: 'İlginiz için teşekkür ederim ama elimizden bir şey gelmez' dedim. Bir süre kendisiyle konuşmadık."

"2012 yazında yeniden konuştuğumuzda ise 'İtalya'yı yeni takımın merkezi yapmayı düşünüyoruz, takımın başına geçmekle ilgilenir misin?' şeklinde bir soruyla karşılaştım. Cevabım evet oldu ve yeni proje hakkında konuşmak için Japonya'ya gittim." dedi.