Rossi: “10 dünya şampiyonluğunu hak etmiştim"

Rossi, dün Avusturya'da düzenlemiş olduğu basın toplantısında 36 senelik grand prix kariyerini sonlandıracağını duyurmuştu.

MotoGP'de 7 grand prix yarışlarında ise toplam 9 dünya şampiyonluğu ile harika bir kariyere sahip olan Rossi, 10. şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyor.

Rossi, 2006'da ve 2015'te dünya şampiyonluklarına çok yaklaşmış ancak ikisinde de kıl payı kaçırmıştı. Bu seneki duruma da bakarsak Rossi'nin bir daha şampiyon olması, pek olası durmuyor.

Kariyerine dair herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı sorulduğunda Rossi, "Kararlarım hakkında samimi bir şekilde konuşursak hiç pişmanlığım yok."

"Mesela 2011 ve 2012'de Ducati adına yarışırken çok zorlandım çünkü hiç kazanamadım ama yine de harika bir mücadeleydi."

"İtalyan bir sürücünün İtalyan bir motosiklette yarışıyor olması... Kazanabilecek olsaydık, tarihi olurdu. Öyle değil mi?"

"Sadece biraz 10. şampiyonluğu kazanamadığım için üzgünüm çünkü seviyeme ve hızıma bakarsak bunu hak ettiğimi düşünüyorum. 2 defa son yarışta şampiyonluğu kaybettim. Bu yüzden, 10 dünya şampiyonluğunu hak ettiğimi düşünüyorum ancak durum böyle."

"Kariyerimin geri kalan kısmından şikayet edebileceğimi düşünmüyorum." dedi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi, MotoGP yarışçısı olarak hayatının kalan kısmında neyi özleyeceğinin sorulması üzerine şöyle cevap verdi: "Sporcu hayatını çok fazla özleyeceğim. Her sabah kalkıp bir hedef için antrenman yapmayı, kazanmaya çalışmayı özleyeceğim."

"Bu hayatta, bunu çok seviyorum. En çok özleyeceğim şey MotoGP motosikletini sürmek olacak çünkü MotoGP motosikletiyle piste çıkmak harika bir duygu."

"İkincisi, takımımla perşembe gününden itibaren çalışmayı ve tüm detayları çözmeyi deneyerek giderek daha güçlü olmayı özleyeceğim."

"Üst düzey mühendislerimle, şef mekanikerimle, veri analisti ve herkesle çalışmayı özleyeceğim."

"Ayrıca bunlardan sonra, pazar günleri pek rahat hissetmediğimiz ve korktuğumuz yarış startından önceki 2 saati özleyeceğim. Saat 2'de yarışın başlayacağını bildiğiniz için bu hislere sahip olursunuz."

"Bu tür şeyleri çözmek [yeniden yaşamak] zor olacak." dedi.