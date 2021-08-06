Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı
MotoGP / Avusturya GP II Haberler

Rossi: “10 dünya şampiyonluğunu hak etmiştim"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Valentino Rossi, 2021 MotoGP sezonunun sonunda emekli olma kararının ardından kariyerine dair herhangi bir pişmanlığının olmadığını ancak 10 dünya şampiyonluğu hak ettiğini hissettiğini söyledi.

Rossi: “10 dünya şampiyonluğunu hak etmiştim"

Rossi, dün Avusturya'da düzenlemiş olduğu basın toplantısında 36 senelik grand prix kariyerini sonlandıracağını duyurmuştu.

MotoGP'de 7 grand prix yarışlarında ise toplam 9 dünya şampiyonluğu ile harika bir kariyere sahip olan Rossi, 10. şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyor.

Rossi, 2006'da ve 2015'te dünya şampiyonluklarına çok yaklaşmış ancak ikisinde de kıl payı kaçırmıştı. Bu seneki duruma da bakarsak Rossi'nin bir daha şampiyon olması, pek olası durmuyor.

Kariyerine dair herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı sorulduğunda Rossi, "Kararlarım hakkında samimi bir şekilde konuşursak hiç pişmanlığım yok."

"Mesela 2011 ve 2012'de Ducati adına yarışırken çok zorlandım çünkü hiç kazanamadım ama yine de harika bir mücadeleydi."

"İtalyan bir sürücünün İtalyan bir motosiklette yarışıyor olması... Kazanabilecek olsaydık, tarihi olurdu. Öyle değil mi?"

"Sadece biraz 10. şampiyonluğu kazanamadığım için üzgünüm çünkü seviyeme ve hızıma bakarsak bunu hak ettiğimi düşünüyorum. 2 defa son yarışta şampiyonluğu kaybettim. Bu yüzden, 10 dünya şampiyonluğunu hak ettiğimi düşünüyorum ancak durum böyle."

"Kariyerimin geri kalan kısmından şikayet edebileceğimi düşünmüyorum." dedi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi, MotoGP yarışçısı olarak hayatının kalan kısmında neyi özleyeceğinin sorulması üzerine şöyle cevap verdi: "Sporcu hayatını çok fazla özleyeceğim. Her sabah kalkıp bir hedef için antrenman yapmayı, kazanmaya çalışmayı özleyeceğim."

"Bu hayatta, bunu çok seviyorum. En çok özleyeceğim şey MotoGP motosikletini sürmek olacak çünkü MotoGP motosikletiyle piste çıkmak harika bir duygu."

"İkincisi, takımımla perşembe gününden itibaren çalışmayı ve tüm detayları çözmeyi deneyerek giderek daha güçlü olmayı özleyeceğim."

"Üst düzey mühendislerimle, şef mekanikerimle, veri analisti ve herkesle çalışmayı özleyeceğim."

"Ayrıca bunlardan sonra, pazar günleri pek rahat hissetmediğimiz ve korktuğumuz yarış startından önceki 2 saati özleyeceğim. Saat 2'de yarışın başlayacağını bildiğiniz için bu hislere sahip olursunuz."

"Bu tür şeyleri çözmek [yeniden yaşamak] zor olacak." dedi.

 

paylaşım
yorumlar
Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı

Önceki haber

Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

26 dk
2
Formula 1

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?

18 s
3
Formula 1

Alpine, Ocon'un ani form düşüşünü tersine çevirecek ne buldu?

1 s
4
Formula 1

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu”

22 s
5
Formula 1

Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi

6 s
Son Haberler
Rossi: “10 dünya şampiyonluğunu hak etmiştim"
MOTOGP

Rossi: “10 dünya şampiyonluğunu hak etmiştim"

1 s
Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı
MOTOGP

Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı

2 s
Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi"
MOTOGP

Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi"

5 s
MotoGP sürücülerinin "İki tekerleğin Michael Jordan"ı Rossi'nin emekliliği hakkında yorumları
MOTOGP

MotoGP sürücülerinin "İki tekerleğin Michael Jordan"ı Rossi'nin emekliliği hakkında yorumları

5 s
Rossi: "VR46 takımıyla sadece bir yıl yarışmak riskli olurdu"
MOTOGP

Rossi: "VR46 takımıyla sadece bir yıl yarışmak riskli olurdu"

17 s
Son Videolar
Dani Pedrosa, Avusturya'da MotoGP'ye geri dönecek 00:40
MotoGP
4 Ağu 2021

Dani Pedrosa, Avusturya'da MotoGP'ye geri dönecek

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak 00:38
MotoGP
28 Haz 2021

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
27 Haz 2021

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı 00:32
MotoGP
25 Haz 2021

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı

MotoGP: Assen'de sanal tur 01:43
MotoGP
24 Haz 2021

MotoGP: Assen'de sanal tur

Daha fazlası
Lewis Duncan
Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı Avusturya GP II
MotoGP

Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı

Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi" Avusturya GP II
MotoGP

Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi"

MotoGP sürücülerinin "İki tekerleğin Michael Jordan"ı Rossi'nin emekliliği hakkında yorumları Avusturya GP II
MotoGP

MotoGP sürücülerinin "İki tekerleğin Michael Jordan"ı Rossi'nin emekliliği hakkında yorumları

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?
Formula 1 Formula 1

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?

Alpine, Ocon'un ani form düşüşünü tersine çevirecek ne buldu?
Formula 1 Formula 1

Alpine, Ocon'un ani form düşüşünü tersine çevirecek ne buldu?

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu”

Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi
Formula 1 Formula 1

Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"
Formula 1 Formula 1

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

Rossi: “10 dünya şampiyonluğunu hak etmiştim"
MotoGP MotoGP

Rossi: “10 dünya şampiyonluğunu hak etmiştim"

Ferrari: “Sainz’ın Macaristan GP’de stratejiyi sorgulaması iyi bir şey”
Formula 1 Formula 1

Ferrari: “Sainz’ın Macaristan GP’de stratejiyi sorgulaması iyi bir şey”

Son Haberler

Rossi: “10 dünya şampiyonluğunu hak etmiştim"
MotoGP MotoGP

Rossi: “10 dünya şampiyonluğunu hak etmiştim"

Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı
MotoGP MotoGP

Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı

Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi"

MotoGP sürücülerinin "İki tekerleğin Michael Jordan"ı Rossi'nin emekliliği hakkında yorumları
MotoGP MotoGP

MotoGP sürücülerinin "İki tekerleğin Michael Jordan"ı Rossi'nin emekliliği hakkında yorumları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.