Rossi: "Podyumu ilk virajda kaybettim"

Rossi yarışa altıncı sıradan başlamıştı ancak ilk virajda Ducati sürücüleri Andrea Dovizioso ve Danilo Petrucci'nin yanı sıra Marc Marquez'e geçildi.

İlk turun sonunda beşinci sıraya çıksa da, Jack Miller'ı geçmesinin ardından tüm yarışı Dovizios'nun gerisinde götürdü.

Sonuç olarak Rossi, düzlüklerde hızlı olan Ducati sürücüsünü geçemedi ve takım arkadaşı Maverick Vinales'in kazandığı yarışı dördüncü bitirdi.

Rossi, "Podyumda olmayı çok isterdim çünkü bunu yapmak her zaman için güzeldir. Yine de mutluyum, özellikle çok fazla sorun yaşadığımız önceki yarışları düşündüğümüzde iyi oldu. Hafta sonu boyunca hızlıydım ve iyi şekilde sürüyordum. Ama ilk virajda podyumu kaybettim."

"Aslına bakarsak iyi bir başlangıç yaptım fakat üçüncü ya da dördüncü vitesteyken Ducati sürücüleri beni geçti. İlk virajın girişinde Petrucci'nin arkasındaydım, genişten döndük ve Marquez beni geçti. İçte kalsam Marquez beni geçemezdi. Onunla kalabilecek ritmim vardı."

"İkinci virajda dokuzuncuydum ve bu yüzden başlangıç pozisyonumdan çok daha kötü bir yerdeydim. Sonra birkaç sıra kazandım ancak o zamana kadar podyum grubu zaten uzaklaşmıştı."

"Belki de Dovizioso'yu hemen geçmek için çabalamalıydım fakat yapamadım." dedi.

Rossi, Ducati ve Yamaha arasındaki motor gücü farkına dikkat çekti ve M1'in geçen yıla kıyasla daha yavaş olduğunu dile getirdi.

"Motor gücü en büyük farktı. Düzlükle motosikletimiz geçen yıla göre daha yavaş. Yapılması gereken en önemli şeylerden birisi düzlüklerde gelişmek fakat biz yavaşlıyoruz. Bu yüzden de Ducati ile aradaki fark artıyor. Düzlüklerde asla Ducati kadar hızlı olamayacağız. Ama yine de farkı yarı yarıya azaltırsak bu harika olur."

Rossi, Dovizioso ile olan mücadeleyi ise "adil" olarak yorumladı.

"Dovizioso ile savaşmayı seviyorum. İkimiz çok benzeriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda adiliz. Belki çok dürüstüz çünkü diğerini rahatız etmeden geçiş yapmaya alışmışız. Bütün bu genç çocuklar çok daha agresifler ve belki de diğerini rahatsız ediyorsanız daha iyidir. Bugün iki ya da üç kez denedim, ancak sonunda her zaman beni geçti."

Oriol Puigdemont