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MotoGP / Son dakika

Roberts neden Aprilia'nın MotoGP teklifini reddettiğini açıkladı

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Roberts neden Aprilia'nın MotoGP teklifini reddettiğini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Amerikan sürücü Joe Roberts, “kazanmak istediği” ve bunu sadece Italtrans’la Moto2’de gerçekleştirebileceği için Aprilia’nın 2021’de MotoGP’de yarışma teklifini reddetmiş.

Andrea Iannone, doping kullanımı sebebiyle 18 aylık uzaklaştırma kararını temyize götürdüğü Spor Tahkim Mahkemesi tarafından 4 yıllık men cezası alınca Aprilia; İtalyan sürücünün yerine 2021 sezonu için birisini bulma arayışına girdi.

Bu sezonki MotoGP gridinden Ducati’den ayrılan Andrea Dovizioso ve LCR’den ayrılan Cal Crutchlow koltukla ilişkilendirilen isimler arasındaydı.

Fakat Dovizioso, Aprilia’yı ciddi bir seçenek olarak değerlendirmediğini söyleyip 2021’de ara verirken Crutchlow; Iannone kararını bekleyemeyeceğini belirtip Yamaha’ya test sürücüsü olarak geri dönme kararı aldı.

Aprilia da Moto2 padokuna yönelerek VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi’yle 2021 için anlaşma yapmak istedi fakat VR46, İtalyan sürücünün üst seriye çıkması için onay vermedi.

Portekiz Grand Prix’si hafta sonu boyunca Roberts potansiyel aday olarak görülüyor ve Pazar gününün sonunda bir anlaşmanın açıklanması bekleniyordu.

Fakat beklenen açıklama gerçekleşmezken, kararın gerekçelerini Roberts bu haftanın başında Gazzetta dello Sport’a açıkladı.

Amerikalı sürücü: “Aprilia’dan arama gelmesinden memnundum.”

“Hızlı olabileceğimi biliyordum ama kazanmak istiyorum ve bunu yapabileceğim en iyi takım Italtrans.”

“Ortamı seviyorum, herkes samimi görünüyor; ve MotoGP’de sadece pasaportum dolayısıyla değil, hak ettiğim için yarışmak istiyorum.”

Roberts önümüzdeki sene Italtrans’ta 2020 Moto2 dünya şampiyonu Enea Bastianini’nin yerini alacak, İtalyan sürücüyse Avintia Ducati takımıyla MotoGP’de yarışacak.

Aprilia Pazartesi günü 2 test sürücüsü Bradley Smith ya da Lorenzo Savadori’den biriyle yarışacağını açıkladı. Savadori, 2020 sezonunun son 3 yarışında Smith’in yerine yarıştırılmıştı.

Yarış koltuğu için kimin onay alacağı ve kimin test sürücüsü olarak kalacağı sezon öncesi testlerinden sonra belirlenecek.

Roberts önümüzdeki sene Aprilia’yla birlikte MotoGP’ye yükselseydi rahmetli Nick Hayden’in 2015’teki final sezonun beri seride yarışan ilk tam zamanlı Amerikan sürücü olacaktı.

Önümüzdeki sene Moto2’de 2 Amerikan sürücü yarışacak, diğeriyse American Racing takımında Roberts’ın yerini alacak olan 5 kez MotoAmerica Superbike şampiyonu Cameron Beaubier olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Joe Roberts
Editör Lewis Duncan

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