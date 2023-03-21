RNF Racing, 2023 motosikletini tanıttı
Pazartesi günü düzenlediği lansmanla Aprilia'nın uydu takımı olacağı 2023 sezonu için renk düzenini tanıtan RNF Racing, yeni sezon öncesinde renk düzenini tanıtan son MotoGP takımı oldu.
Razlan Razali'nin sahibi olduğu takım, 2021 sezonunun sonunda MotoGP'den çekilen Petronas Sepang Racing Team'in yerine geldi.
RNF, 2022'de Yamaha'nın uydu takımı olarak devam etti ancak 2020'de Franco Morbidelli'yi 2. sıraya taşıyan takım, 2022'de rekabetçi olmakta zorlandı ve sadece 37 puan toplayabildiği sezonu sondan 2. sırada tamamladı.
Yamaha ile olan kontratını uzatmayan RNF, Aprilia ile iki yıllık bir anlaşma imzalayarak markanın 2015'teki geri dönüşünden bu yana ilk uydu takımı olmayı tercih etti.
Yeni bir markanın uydu takımı olan RNF, ayrıca yeni bir çoğunluk hissedarı kazandı: CryptoDATA.
KTM'den ayrılan Miguel Oliveira ve Raul Fernandez'i ağırlayan RNF, 2023 için yenilenmiş bir sürücü kadrosuna sahip.
Motosikletlerin tanıtımının ardından konuşan Razali, "Yeni sezona yenilenmiş bir ruhla ve yeni CryptoDATA RNF MotoGP takımını yansıtan cesur yeni renklerimizle başlamaktan heyecan duyuyorum."
"Takım olarak kendimizi değişiklikler yapmaya ve sporun normlarının dışına çıkmaya adadık."
"En son teknolojiyi spora getirmek ve yeniliklerin ön saflarında yer almamıza yardımcı olmak için CryptoDATA ile ortaklık kurduk.
"Ancak ortaklığımızın ötesinde; mükemmelliği, kararlılığı, tutkuyu ve farklı olma arzusunu vurgulayan bir ekip kültürüyle yarışlara kendi benzersiz yaklaşımımızı getirmeye odaklandık." dedi.
RNF Racing has become the final MotoGP team to unveil its 2023 livery
Photo by: RNF Racing Team
Takım patronu Razali geçtiğimiz Kasım ayında Autosport'a verdiği demeçte, çaylak Binder'in RNF'in Yamaha ile ayrılığının "kurbanı" olduğunu söyledi. Çünkü Binder'ın Yamaha ile kontratı bulunmaktaydı.
RNF'in 2023 için Aprilia makinelerine geçmesiyle, Yamaha gridde uydu ortağı olmayan tek üretici olarak kalacak.
RNF ekibi, beş kez MotoGP yarış kazananı Oliveira'nın Portekiz testinin sonunda 11. sırada yer aldığı sağlam bir sezon öncesi test dönemi geçirdi.
Pazartesi öğleden sonra RNF'in resmi 2023 lansmanını yapmasıyla birlikte, MotoGP gridinin tamamı bu sezon yarışacağı renk düzenlerini tanıtmış oldu.
Yeni sezon, bu hafta sonu Portekiz GP'si ile başlıyor ve MotoGP tarihinde ilk kez sprint yarışları düzenlenecek.
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