RNF MotoGP patronu, Binder ve Quartararo arasında benzerlikler görüyor

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Marka adı değiştirilen RNF takımı, çifte MotoGP yarışı galibi Brad’in küçük kardeşi Binder’ı bu sezon doğrudan Moto3’teki Petronas SRT’den MotoGP ekibine getireceğini duyurması heyecana sebep oldu.

Binder, Moto3’te yedi sezon geçirip ve sadece bir yarış galibiyeti elde ederken, sondan bir önceki turda Dennis Foggia ile yaşadığı temas sonucunda 2021 Moto3 şampiyonluğunun Pedro Acosta lehine dönmesine yardımcı olmasından dolayı epey eleştirildi.

RNF, 2019’da Petronas SRT adı ile yarışırken de Quartararo ile anlaşmasından ötürü de eleştirilmişti çünkü sadece bir Moto2 zaferi vardı.

Ancak Quartararo, MotoGP kariyerinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve Yamaha fabrika takımında Valentino Rossi'nin yerini aldı. Sonrasında da şampiyon oldu.

Binder hakkında açıklamalarda bulunan Zeelenberg, Quartararo ve Güney Afrikalı arasında kıyaslamalar yaptı.

Zeelenberg, "Fabio, onu aldığımızda Binder'dan daha gençti, ancak genç yaşta oldukça başarılı olmuştu."

"14 yaşında, diğer tüm sürücülerden çok daha iyiydi.

"Ardından zor bir aşamadan geçti ve takımların takibini hızla kaybetti. Onu, özel şeyler yapma yeteneği olduğu için aldık.”

"Darryn için de durum aynı. Çok güçlü ve gerçekten iyi bir kafası var ve bunu Fabio'dan da anlıyorum.”

"Böyle bir adamı kolayca çöpe atamazsınız ve bu yüzden onu Moto3'ten MotoGP'ye getirdik.”

“Saf yetenek açısından biraz farklı ama farklar o kadar büyük değil.”

"MotoGP'de rekabetçi bir geleceğe sahip olması için ona doğru şekilde yardımcı olabileceğimize inanıyoruz.”

"Sonuç çıkarmak için çok erken ama onu bu noktaya getirmek büyük bir zorluk." dedi.

Binder, bu hafta Sepang'da resmi test öncesinde gerçekleştirilen üç günlük shakedown etkinliğini tamamladı ve 2021 model Yamaha’sıyla 2:00.928 yaptı.

Seansın en hızlıları, Aprilia ile 1:58.942 yapan Maverick Vinales ve Tech3 KTM ile 1:59.468 yapan çaylak Raul Fernandez oldu.

Çeviri: Fırat Demircioğlu