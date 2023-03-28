RNF, Marquez'e verilen cezadan rahatsız: "Cezalar daha sert olmalı!"

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Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen Portekiz GP'sinin üçüncü ayağında Marquez, frenleme esnasında RNF'den Oliveira'ya şiddetli bir şekilde çarpmıştı.

Olay nedeniyle Marquez ve Oliveira yarış dışı kalırken, Pramac sürücüsü Jorge Martin de piste dışına savruldu.

Marquez'in baş parmağı kırılırken, Oliveira'da tendon yaralanması, Martin'de ise ayak parmağı kırılması meydana geldi. Yaraları nedeniyle Marquez ve Oliveira bu hafta sonu Arjantin'de yarışamayacak.

FIM hakemleri Marquez'e Arjantin GP'sinde uygulanmak üzere iki uzun tur cezası verdi fakat yarışa katılmaması nedeniyle bu cezayı çekmek zorunda kalmayacak.

RNF takımı şimdi kendi açıklamasını yayınlayarak, Marquez ve Oliveira'nın yaşadığına benzer olaylar için hakemleri daha sert cezalar vermeye çağırdı ve "MotoGP, Moto2 ve Moto3'teki sürücüler için bir alarm görevi görmesi gerektiğini" iddia etti.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Açıklamada, "CryptoDATA RNF MotoGP Takımı, Marc Marquez'in Miguel Olivera'ya karşı sergilediği dikkatsiz ve sorumsuz yarış olayının ardından, FIM Komiserlerinden daha sert ve ağır cezalar talep etmektedir."

"MotoGP yarışları ister sprint ister ana yarış olsun, her sürücünün ne pahasına olursa olsun kazanmak istediği yüksek hızlı ve yüksek mücadeleli yarışlardır."

"Ancak, bu tür agresif davranışlar çoğu zaman sadece sürücülerin kendileri için değil, rakipleri için de vahim sonuçlara yol açabilir.

"Son yarışta Marc Marquez ve Miguel Olivera arasında yaşanan olay MotoGP, Moto2 ve Moto3 sürücüleri için bir alarm niteliğinde olmalıdır."

"Bu nedenle, her türlü dikkatsiz ve sorumsuz sürüşte, durumun ciddiyeti kendilerine hatırlatılmalıdır." denildi.

CryptoDATA RNF MotoGP Takımı, bu tür davranışları kınıyor ve takımın kendi sürücüleri de dahil olmak üzere sürücülerin bu tür davranışlar sergilemesinin önüne geçilmesini istiyor.

"FIM hakemlerini, Moto3 ve Moto2'deki genç sürücüler için örnek teşkil edecek bu tür sorumsuz sürüşlere karşı hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz."

"Güvenliğin her spor dalında en önemli öncelik olduğuna inanıyoruz ve MotoGP'nin de, tüm sürücülerinin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmasını istiyoruz."

"Daha güvenli ve daha sorumlu bir yarış ortamı sağlamak adına, halihazırda yaptıkları çalışmalarda FIM hakemlerini desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

FIM henüz bu açıklamaya yanıt vermedi.