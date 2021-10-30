RNF, 2022 MotoGP sezonu için yönetimdeki değişiklikleri açıkladı

Sepang Racing Team, 2021 sezonunun ardından MotoGP dünya şampiyonasının üç sınıfından da ayrılıyor ve isim değiştirerek RNF Racing adını alacak.

RNF, Razali ve mevcut SRT takım yöneticisi Wilco Zeelenberg ile beraber sadece MotoGP sınıfında çalışacak.

Son haftalarda Stigefelt ve Razali arasında anlaşmazlıklar olduğu anlaşılmıştı ve geçtiğimiz hafta RNF’in resmi takım duyurusunda Stigefeld’e yer verilmemişti.

Stigefeld’in durumu sorulduğunda Razali, “Son üç yılda, 60’tan fazla kişinin yer aldığı bir takımız.”

“Elbette takımdaki değişikliklerle beraber Moto3 ve Moto2’de devam edemeyeceğiz, bu yüzden ekibimizdeki kişi sayısı neredeyse yarı yarıya düştü.”

“Gelecek sene 29 takım çalışanı olmasını bekliyoruz.”

“Johan’ın (Stigefeld) rolü, Moto2 ve Moto3’e bakmaktı. Bundan dolayı gelecek sene MotoGP’de sadece ben ve Wilco ile yönetimi gerçekleştirebileceğimize karar verdim.”

“Dolayısıyla, Johan ile farklı yollara gitme konusunda bir anlaşma yaptık.” dedi.

Her iki taraf arasındaki anlaşmazlığın, gelecek sene Moto3’ten RNF’ye katılacak olan Darryn Binder’i etkileyebileceği, çünkü Güney Afrikalı sürücünün Stigefeld ile anlaşma yaptığı anlaşıldı.

Ancak Yamaha ve RNF, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla beraber gelecek sene Binder ve fabrika destekli Andrea Dovizioso ile yarışacağını duyurdu. Binder, 2021 versiyon M1 kullanacak.

Darryn Binder, Andrea Dovizioso, RNF Racing, Razlan Razali, founder and team principal, RNF Racing, Matteo Ballarin, president of Europe Energy Group Photo by: RNF Racing

Yamaha ayrıca RNF ile 2022 için anlaşma imzalandığını ve bunu iki yıl daha uzatma opsiyonları olduğunu duyurdu.

Razali, bu teklifin ‘beklentilerine uymadığını’, ancak bunun RNF’in yalnızca birkaç hafta önce kurulan bir takım olmasından kaynaklanan ticari uygunluk sorunlarına bağlı olduğunu söyledi.

Razali, “Takımın durumuyla beraber, İngiltere’de yeni bir kuruluş kurmak durumunda kaldım.”

“Yamaha için, yeni bir şirket olduğumuz için bazı kurallara uymamız gerekiyordu. Bu tamamen Yamaha’nın büyük bir Japon şirketi olmasına uymamızla ilgili.”

“Çünkü yeni kuruluşla ilgili sicil eksikliği ve tüm kurumsal yönetime uyum sorunu sebebiyle, önümüzdeki seneler için uzatma opsiyonu ile birlikte sadece bir yıllık anlaşma önerebildiler.”

“Haziran ayının ortasına kadar, gelecek sene bizimle devam edip etmeyeceklerini doğrulamalarını bekleyeceğiz.”

“Teklif, beklentilerimize uygun değil, ancak uyum sorunları sebebiyle kararlarına saygı duyuyorum.” dedi.