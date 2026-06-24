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MotoGP Çek GP

Rivola’dan Marc Marquez yorumu: “Artık çok daha korkutucu"

Massimo Rivola, Ducati ile yeniden form yakalayan Marc Marquez’den ziyade kendi iç sorunlarına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Rachit Thukral Neşe Akkoyun
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Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO

Son dünya şampiyonu Marc Marquez, geçen ay sağ omzundan geçirdiği ameliyatın ardından saf temposunu gözle görülür bir şekilde artırdı. Macaristan ve Çekya'da üst üste kazandığı iki zaferle şampiyonluk mücadelesine yeniden dahil olan İspanyol sürücüye karşılık Aprilia cephesinde işler pek yolunda gitmiyor.

Fabrika takımının zor bir dönemden geçtiği bu süreçte Jorge Martin, Balaton Park'ta büyük bir zincirleme kazaya sebep olmuş; Marco Bezzecchi ise Brno'da bir pist görevlisine tokat attığı gerekçesiyle yarıştan men edilmişti.

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Photo by: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

Yaşanan şanssızlıklara rağmen sakin kalmaları gerektiğini belirten Rivola, Trackhouse takımında yarışan Ai Ogura'nın Brno'daki ikinciliğini işaret ederek iyimser konuştu: "Her zaman söylediğim gibi; işler iyi gittiğinde süperstar olmadığımız gibi, kötü gittiğinde de aptal olmuyoruz.” 

“Puan durumuna çok fazla takılmadan çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Rekabetçi bir motosikletimiz ve çok güçlü bir sürücü grubumuz olduğuna inanıyorum.” 

Ai Ogura bunu pazar günü bir kez daha kanıtladı. Aynı zamanda rakiplerimizin hakkını da teslim etmeliyiz: Bizim talihsizliklerimizden bağımsız olarak Ducati çok ciddi bir adım attı.”

“Marquez en iyi formunda değilken bile bir tehditti; şimdi tamamen iyileşti ve artık çok daha korkutucu."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Şampiyonluk mücadelesi vermenin pistte ve pist dışında ekstra baskı yarattığını kabul eden Rivola, sürücü yönetimindeki yaklaşımını da paylaştı: "Önemli bir şey için savaşıyorsanız, yer yer tansiyonun yükselmesi kaçınılmazdır.” 

“Bir bakıma durumun böyle olmasından memnunum. Kendi rolümde sürücü yönetimi konusunda hâlâ geliştirebileceğim alanlar olduğunu biliyorum. Ancak ben sadece mantığıyla değil, kalbiyle süren, duygusal tepkiler veren gerçek insanlar görmeyi tercih ederim.” 

“Tabii ki Bezzecchi ile yaşanan olayı kınıyorum ve sözlerimin doğru anlaşılmasını istiyorum; o tepki kesinlikle yanlıştı. Fakat yine de takıma o ekstra gücü verenler bu tarz sürücülerdir.”

“Davranış kesinlikle kabul edilemez olsa da bu yapıyı seviyorum."

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