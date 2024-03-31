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MotoGP

Rivola: "Sürücü pazarında güçlü olabilmemiz için daha iyi bir motosiklete ihtiyacımız var"

Aprilia, 2025 yılında MotoGP sürücü pazarında daha güçlü bir konuma sahip olmak için "daha iyi bir motosiklete" ihtiyacı olduğuna inanıyor.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia, son birkaç sezonda MotoGP'deki sıralamada kademeli olarak yükseldi ve 2024'ten sonra neredeyse tüm gridin sözleşmelerinin sonuna gelecek olması nedeniyle sürücüler için cazip bir hedef haline geldi.

Fabio Quartararo, Yamaha ile yaşadığı hayal kırıklıkları nedeniyle son haftalarda Aprilia ile anıldı ve 2021 şampiyonu geçen hafta gelecek sezon nerede yarışacağı konusunda bir dizi üreticiyle görüştüğünü itiraf etti.

Ancak Aprilia, 2025 kadrosunu tamamlamak için sürücü piyasasındaki gelişmeleri izlediğini açıkça kabul ettiğinden, yıldız bir imzayı attırabilmek için RS-GP'de daha fazla gelişme kaydetmesi gerektiğini düşünüyor.

Quartararo ile Aprilia arasında herhangi bir temas olup olmadığı sorusuna İtalyan markanın CEO'su Massimo Rivola, "Her şeyden önce dört sürücümüzden memnunuz ama açıkçası uyumuyoruz da."

"Bu yüzden piyasadaki durumun ne olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor ve göreceğiz."

"Önceliğimiz daha iyi bir motosiklete sahip olmak, o zaman sürücü piyasasında daha güçlü olacağız." dedi.

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo Portekiz'de MotoGP geleceği hakkında 'oldukça hızlı' bir karar vereceğini açıkladı ve Yamaha'da mı kalacağına yoksa başka bir üreticiye mi geçeceğine karar vermek için "aylar harcamayacağım." dedi.

Ancak Rivola, Aprilia'nın fabrika ve Trackhouse takımlarındaki sürücü kadrosunu tamamlama konusunda aceleci davranmayacağını açıkça belirtti ve odak noktasının performans iyileştirmeleri olduğunu vurguladı.

Rivola, "Acelemiz yok. Sürücü seçme konusunda takıntılı değilim. Daha çok daha iyi bir motosiklete sahip olma konusunda takıntılıyım." dedi.

Aprilia'nın mevcut kadrosunda fabrika ikilisi Aleix Espargaro ve Maverick Vinales'in yanı sıra Trackhouse sürücüleri Miguel Oliveira ve Raul Fernandez de yer alıyor. Espargaro ve Vinales şu anda 2024-spec RS-GP'lerde yarışıyor.

Espargaro Aprilia'nın MotoGP projesinin kilit taşlarından biri ve kariyerini uzatmayı tercih ederse muhtemelen sözleşmesini uzatacak. Vinales'in takımda kalma şansı ise Portekiz'deki sprint zaferiyle arttı.

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Rachit Thukral
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