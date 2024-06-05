Rivola: "Martin, Aprilia kararını öfkeyle almadı"

Pazartesi akşamı Martin'in dört sezonun ardından Ducati'den ayrılarak 2025 yılında Aprilia'ya geçeceği ve emekli olacak Aleix Espargaro'nun yerine çok yıllık bir sözleşme imzalayacağı açıklandı.

Bu açıklama, İspanyol pilotun geçtiğimiz hafta Mugello'da Ducati'nin fabrika koltuğuna seçilmekten, bu koltuğun elinden alınmasına kadar yaşadığı olayların ardından geldi.

Cumartesi öğleden sonra Ducati'den bir yetkili Martin'den hem kendisini hem de Gresini'den Marc Marquez'i 2025 kadrosunda tutmanın bir yolunu bulmak için zaman istedi.

Ancak Martin Ducati'ye daha fazla zaman vermeyi reddedince Borgo Panigale takımı menajeri aracılığıyla Martin’in fabrika takımına katılması için yaptığı teklifi geri çektiğini bildirdi.

Martin ve menajeri hemen ardından bir araya gelerek masadaki üç tekliften birini kabul etmeye karar verdiler. Bu karar, iki yıllık bir sözleşme ile Aprilia'ya geçmekten yana oldu.

İki taraf arasındaki anlaşma Pazartesi günü imzalandı ve Aprilia daha sonra Martin'in Espargaro yerine takıma katılmasını memnuniyetle karşıladığı kısa bir video ile anlaşmayı duyurdu.

Öğleden sonra Rivola medyaya verdiği demeçte MotoGP'nin “en iyi sürücüsü” ile anlaşmış olmaktan duyduğu “büyük memnuniyeti” dile getirdi.

Martin'in, altı kez şampiyon olan Marquez'i kaybetme korkusuyla hareket eden Ducati ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Aprilia'ya katılma konusunda aceleci bir karar verdiği şeklinde yorumlar olsa da Rivola, İspanyol sürücünün kararının iyi düşünülmüş olduğunda ısrar ediyor.

Jorge Martin, Massimo Rivola, Aprilia Racing Photo by: Aprilia Racing

Martin’in bu kararı öfkeyle verip vermediği sorulduğunda Rivola şunları söyledi:

“Bu Jorge'ye sormamız gereken bir soru”

“Sadece bunu kabul ettiği için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim ve eğer duruma kızgınsa gelecek yıl bizimle onda bir daha hızlı olabilir.

“Bilmiyorum ama dürüstçe söyleyebilirim ki Jorge'yi mutlu gördüm, hem de çok mutlu. Belki kafasında net bir karar yoktu ama o kararını verdi.”

“Jorge'yi mutlu gördüm ve Aleix'i de onu karşıladığı için heyecanlı ve mutlu gördüm. Bence Jorge'nin önemli bir karar verdiği ve omuzlarından yükünü attığı bir andı. Jorge'nin bir karar verdiğini ve bu kararı verdiği için mutlu olacağını düşünmek istiyorum.”

Ferrari'nin eski Formula 1 mühendisi Rivola için şu anki şampiyona lideriyle sözleşme imzalamak kaybetmeyi göze alamayacakları bir fırsattı.

“Gerçek şu ki, Jorge gibi bir sürücünün piyasada serbest olacağını hayal etmemiştim. Ducati'nin neler yaptığını görmeye başladığımda ve bu olasılık ortaya çıktığında, hemen değerlendirdik.” dedi.

Rivola, İspanya Grand Prix'sinin arifesinde uzun süredir yarışan Espargaro'nun başarılarla geçen kariyerini 2024'ün sonunda noktalayacağının netleşmesinin ardından Aprilia'nın Martin'i işe almak için çalışmalara başladığını açıkladı.

“Aleix bize Barselona'da sezon sonunda emekli olacağını söylediğinde, olasılıklarla ilgilenmeye başladık”

“Şüphesiz benim hamlelerim diğerlerini de karar vermeleri için motive etti, çünkü önce Mugello'da açıklayacaklarını söylediler, sonra açıklamaktan vazgeçtiler.”

“Aleix'in kararına uyum sağladık, İtalya'da olacaktı ama o bunu evinde yapmak istedi ve biz de bunu öne çektik ve bunun bizim için bir şans olduğunu söylemeliyim çünkü bu ilerleme Jorge ile konuşmaya başlamamızı sağladı. Onu bizim için imza atmaya bu kadar motive ve mutlu görmek bizi de çok mutlu ediyor.” dedi Rivola.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Photo by: MotoGP

Aprilia'nın Maverick Vinales ile yeni bir sözleşme imzalayıp onu 2025 yılı için fabrika takımında mı tutacağı yoksa sürücü pazarında alternatif seçenekler mi arayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Vinales'in mevcut anlaşması bu sezon sona erecek.

“Maverick'i de en iyi sürücülerden biri olarak görüyorum ve ikisinin bir arada olması benim için şampiyonadaki en güçlü eşleşme olurdu.”

“Ancak her zaman istediğinizi elde edemezsiniz. Bugün bize Martin'le sözleşme imzalama fırsatı sunuldu ve biz de bunu anında, hızlı ve kararlı bir şekilde değerlendirdik. Tarihteki en hızlı sözleşme.”

“Jorge'nin aldığı teklifler arasında bizimki, saygıdeğer olsa da, muhtemelen en yüksek teklif değildi ama takımın kalitesi, yaptığımız iş ve Aleix'in onunla hakkında konuştuğu çalışmalarımız onu ikna etti.” dedi Rivola.