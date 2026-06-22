Rivola: "Marc Marquez kesinlikle bir tehdit "

MotoGP’nin son dünya şampiyonu Marc Marquez, pazar günü Brno’da elde ettiği zaferle son dört yarıştaki üçüncü galibiyetine ulaştı ve 2026 şampiyonluk mücadelesindeki yerini sağlamlaştırdı. Fabrika Ducati sürücüsü, geçirdiği omuz ameliyatından sonra pistlere döndüğü Mugello yarışının ardından, Aprilia pilotu Marco Bezzecchi'nin tam 102 puan gerisine düşmüştü.

Ancak İspanyol efsane, Balaton Park'ta kusursuz bir duble yaptıktan sonra, Brno'da cumartesi günü sprint üçüncülüğü ve pazar günü ana yarış zaferiyle muazzam bir geri dönüşe imza attı.

Buna karşın şampiyona lideri Marco Bezzecchi, İtalya'daki galibiyetinden bu yana talihsiz bir dönemden geçiyor.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alınabilecek 74 puanın sadece 7'sini toplayabilen İtalyan pilot; Macaristan Grand Prix'sinin startında kaza yapmış, ardından Çekya'da cumartesi günkü sprint yarışında kaza yapmış ve bu kazanın sonrasında bir pist görevlisine vurduğu için ana yarıştan men edilmişti.

Bu tablonun sonucunda Marc Marquez, genel sıralamada dördüncülüğe kadar tırmandı ve sezonun bitimine 13 yarış kala Bezzecchi ile arasındaki puan farkını 40'a indirdi.

Gelen Marquez tehdidi sorulduğunda Aprilia Racing CEO'su Massimo Rivola, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: "Öncelikle, kendimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum.”

“Açıkçası Marc hakkında ilk yarıştan beri endişe duyuyorduk. Dolayısıyla Marc Marquez kesinlikle bir tehdit ve Ducati harika bir iş çıkarıyor, onları tebrik ederim.”

Marc Marquez, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Bizim ise durumumuzu düzeltmemiz gerekiyor; sonrasında, Ogura'nın bu hafta sonu gösterdiği gibi yeniden çok rekabetçi olabiliriz."

Pazar günkü yarışta şampiyona ikincisi Jorge Martin, lider Bezzecchi ile olan farkı 8 puana indirmeyi başardı. Ancak İspanyol pilot, Balaton Park'taki olay nedeniyle aldığı iki "uzun tur" cezasını çektiği yarışta dokuzuncu oldu ve takım arkadaşının yokluğunu tam anlamıyla fırsata çeviremedi.

Bezzecchi ve Martin'in sorunlar yaşadığı Brno'da Aprilia bayrağını en önde taşıyan isim, uydu takımı Trackhouse Aprilia'nın pilotu Ai Ogura oldu. MotoGP kariyerinin ilk pol pozisyonunu alan Ogura, hem sprint hem de ana yarışta ikinci olmayı başardı.

Ogura’nın performansı hakkında konuşan Rivola, takımdaki diğer sürücü durumlarına da değindi: "Ai Ogura adına son derece mutluyum. İlk sıralarda olmayı fazlasıyla hak ediyor.”

Ai Ogura, Trackhouse Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Onu pol pozisyonunda görmek harikaydı. Kazanmasını çok umuyordum ve bence hak etmişti de ama Marc sonuçta Marc'tır.”

"Ayrıca Raul Fernandez de apandisit sorunu yaşadı: Raul'un yarışamayacağını düşündüğümüz için yedek sürücümüz Lorenzo Savadori'yi de buraya getirmiştik.”

“Sonuç olarak motosikletimiz güçlü, sürücülerimiz güçlü. Belki bazen fazla duygusal davranıyorlar ama onları yönetmek bizim işimiz ve bunun sorumluluğunu da üzerime alıyorum."

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