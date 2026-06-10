Rivola: "Jorge’ye daha ağır bir ceza verilseydi itiraz etmezdim"

Balaton Park’ta düzenlenen Macaristan MotoGP yarışının hemen başında yaşanan ve beş sürücünün birden yerde kaldığı zincirleme kazanın etkileri devam ediyor.

İç çizgiden geçiş yapmaya çalışırken ön frenajda hata yapan ve takım arkadaşı Marco Bezzecchi'nin yanı sıra Raul Fernandez, Fermin Aldeguer ve Fabio di Giannantonio'yu da beraberinde sürükleyen Jorge Martin, FIM hakemleri tarafından çift uzun tur cezasına çarptırılmıştı.

Kazanın ardından basına açıklamalarda bulunan Aprilia CEO’su Massimo Rivola, öncelikle kazaya karışan tüm pilotlardan özür diledi. Kazanın boyutuna bakıldığında kimsenin sakatlanmamasının büyük bir şans olduğunu belirten Rivola, sözlerine şçyle devam etti: "Jorge ile çok kısa bir görüşme yaptım.”

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Aslında konuşmaktan ziyade onu dinledim. Herkesten özür diliyordu ama yine de bunu sindirmek bizim için çok zor.”

“Bence bir dünya şampiyonu böyle bir hata yapmamalı. Ancak olan oldu, bu da yeni bir ders...”

“Bana göre bu hata, geçen yıl Japonya’da yaptığı hatadan oldukça farklı. Japonya'da sadece fazla iyimser bir manevra denemişti.”

“Burada ise pistin yanlış tarafındaydı ve ön freni kesinlikle kuralına göre, doğru şekilde kullanamadı."

Kazanın ardından Jack Miller gibi isimlerin "start cihazı arızası" iddialarına karşılık Rivola, durumun tamamen bir frenaj ve konumlanma hatası olduğunu netleştirdi.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Güvenlik standartlarının korunması adına hakemlerin verdiği cezayı hafif bulduğunu gizlemeyen İtalyan yönetici, "Ceza konusuna gelecek olursak; dürüst olmak gerekirse padokta sürekli güvenliği konuşuyoruz.”

“Eğer Jorge’ye bundan çok daha ağır, çok daha sert bir ceza verilmiş olsaydı bile buna kesinlikle itiraz etmezdim, saygı duyardım.”

“Çünkü ilk virajlar her zaman çok tehlikelidir. Bu sürücüler zaten pistin her noktasında hayatlarını riske atıyorlar, buraya ekstra ve gereksiz bir risk eklemenin hiçbir anlamı yok." dedi.